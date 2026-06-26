Se define el Grupo H con un Uruguay exigido

En el Estadio Guadalajara, la España de la posesión obsesiva y el Uruguay de la resistencia se enfrentan. El árbitro será el estadounidense, de origen marroquí, Ismail Elfath.

Será un choque de estilos entre la jerarquía técnica de la Roja y el ímpetu de una Celeste necesitada de los tres puntos para clasificar, bajo el imponente marco de un estadio mexicano que sabe de abrazar la épica sudamericana.

La selección dirigida por Marcelo Bielsa llega a los tumbos luego de dos empates, pero confiada de dar el zarpazo ante los españoles. Estos, por su parte, superaron el tropiezo inicial ante Cabo Verde venciendo con holgura a Arabia Saudita, y quieren el primer lugar de la zona.

Cabo Verde va por Arabia

Al mismo tiempo que el duelo entre España y Uruguay, es decir, a las 21:00, a miles de kilómetros de distancia, el NRG Stadium de Houston albergará el enfrentamiento entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Los africanos y los asiáticos siguen con esperanzas, pero el empate no les sirve: Será a ganar o ganar.

Cabo Verde, la gran revelación invicta tras encadenar heroicos empates ante los dos gigantes de la zona, llega con la mesa servida: Una victoria histórica sobre el suelo estadounidense les otorgará el boleto directo a los dieciseisavos de final. En la otra esquina, Arabia Saudita se juega la vida tras el duro revés sufrido ante España. Los Halcones Verdes, colistas con un solo punto y una diferencia de goles muy castigada de -4, están obligados a ganar.