26 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los cuatro cruces confirmados

La ronda de los dieciseisavos de final tiene confirmado hasta el momento cuatro de los 16 cruces.

Junio 26, 2026 11:14 a. m. • 
Por Redacción D10
HLniCSSXcAAaCSg.jpg

Brasil es uno de los que está anotado en los 16vos de final.

Foto: @CBF_Futebol

El Mundial 2026 tendrá este viernes a nuevos clasificados con la definición de otros tres grupos. Hasta el momento solo cuatro cruces quedaron completamente confirmados en la ronda de los 16vos de final que inicia ya desde este domingo 28 de junio.

El duelo que abrirá esta ronda será el que enfrentará a Sudáfrica contra Canadá, choque que se disputará en el SoFI Stadium de Los Ángeles, desde las 16.00, con el arbitraje de Joao Pinheiro de Portugal.

Para el lunes 29 de junio, a la espera de lo que pase con Paraguay que así como están las cosas también jugaría este día, está confirmado el choque entre Brasil y Japón, a las 14.00 en Houston, mientras que desde las 22.00 en Monterrey, se medirán Países Bajos y Marruecos.

De momento, el último lance confirmado es el que tendrán que cumplir Estados Unidos y Bosnia, marcado para el miércoles 1 de julio, desde las 21.00, en el estadio de la Bahía de San Francisco.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
El posible rival de Paraguay si clasifica a los dieciseisavos de final
La Albirroja, que terminó en la tercera posición del Grupo D, se enfrentará a una potencia mundial en caso de clasificar como uno de los ocho mejores terceros de la competencia.
Junio 26, 2026 01:34 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-25 at 11.27.15 PM.jpeg
Copa del Mundo
Mundial 2026: Paraguay empata y deberá esperar para conocer su futuro
La Albirroja no pudo doblegar a Australia y con 4 puntos deberá esperar una combinación de resultados para saber si sigue o no en la Copa del Mundo 2026.
Junio 26, 2026 12:59 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-25 at 11.16.26 PM (1).jpeg
Copa del Mundo
Paridad tras los primeros 45 minutos
La Albirroja empata con Australia tras los primeros 45 minutos en San Francisco.
Junio 25, 2026 11:51 p. m.
 · 
Redacción D10
HLs6yD1X0AADlKh.jpg
Copa del Mundo
Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos
La selección de Países Bajos se aseguró este jueves el primer lugar del Grupo F de la Copa del Mundo 2026 tras vencer por 1-3 a Túnez y se enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final.
Junio 25, 2026 10:12 p. m.
 · 
Redacción D10
HLs4ngjboAAlIV3.jpg
Copa del Mundo
Japón logra un botín envenenado, a dieciseisavos contra Brasil
Japón y Suecia lograron un complaciente empate a un gol en Arlington, que envía a los nipones, como segundos de grupo, a jugar los dieciseisavos contra Brasil, en Houston, y aseguró la clasificación del equipo nórdico como uno de los mejores terceros.
Junio 25, 2026 10:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HLslzolWUAAcjHo.jpg
Copa del Mundo
La Copa del Mundo 2026 bate récord de asistencia de EE.UU. 94
La Copa del Mundo 2026, con un total de 3.605.357 aficionados en los estadios, ya es el Mundial con mayor asistencia de la historia, por delante de Estados Unidos'94, que tenía la plusmarca con 3.587.538 espectadores.
Junio 25, 2026 09:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más