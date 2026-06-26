Mundial 2026: Los cuatro cruces confirmados

El Mundial 2026 tendrá este viernes a nuevos clasificados con la definición de otros tres grupos. Hasta el momento solo cuatro cruces quedaron completamente confirmados en la ronda de los 16vos de final que inicia ya desde este domingo 28 de junio.

El duelo que abrirá esta ronda será el que enfrentará a Sudáfrica contra Canadá, choque que se disputará en el SoFI Stadium de Los Ángeles, desde las 16.00, con el arbitraje de Joao Pinheiro de Portugal.

Para el lunes 29 de junio, a la espera de lo que pase con Paraguay que así como están las cosas también jugaría este día, está confirmado el choque entre Brasil y Japón, a las 14.00 en Houston, mientras que desde las 22.00 en Monterrey, se medirán Países Bajos y Marruecos.

De momento, el último lance confirmado es el que tendrán que cumplir Estados Unidos y Bosnia, marcado para el miércoles 1 de julio, desde las 21.00, en el estadio de la Bahía de San Francisco.

