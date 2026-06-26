26 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Con el duelo Mbappé vs. Haaland como plato principal se viene otra jornada de definición en la Copa del Mundo. Mirá la guía para este viernes 26 de junio.

Junio 26, 2026 10:40 a. m. • 
Por Redacción D10
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Así anuncia el partido la Selección de Francia.

Foto: @equipedefrance

El Mundial 2026 se va acercando hacia el cierre total de la fase de grupos. Este viernes 26 de junio se producirá el cierre de las zonas G, H e I, en donde la principal atracción se centrará en los duelos donde Paraguay puede lograr la clasificación, como también el choque que animarán Mbappé y Haaland.

Viernes 26 de junio

16:00: Noruega vs. Francia (GEN, El Trece)

16:00: Senegal vs. Irak (Unicanal)

21:00: Uruguay vs. España (GEN, El Trece)

21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Unicanal)

23:59: Nueva Zelanda vs. Bélgica (El Trece)

23:59: Egipto vs. Irán (El Popu TV, Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Popu TV

Tigo Star: Canal 26

Personal Flow: Canal 21

Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16

Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional Copa del mundo
Redacción D10
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