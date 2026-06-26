Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

El Mundial 2026 se va acercando hacia el cierre total de la fase de grupos. Este viernes 26 de junio se producirá el cierre de las zonas G, H e I, en donde la principal atracción se centrará en los duelos donde Paraguay puede lograr la clasificación, como también el choque que animarán Mbappé y Haaland.
Viernes 26 de junio
16:00: Noruega vs. Francia (GEN, El Trece)
16:00: Senegal vs. Irak (Unicanal)
21:00: Uruguay vs. España (GEN, El Trece)
21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Unicanal)
23:59: Nueva Zelanda vs. Bélgica (El Trece)
23:59: Egipto vs. Irán (El Popu TV, Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27
Popu TV
Tigo Star: Canal 26
Personal Flow: Canal 21
Claro TV: 29
Copaco IPTV: Canal 16