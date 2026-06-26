Duelo europeo de goleadores letales en el Grupo I

A las 16:00, ambos artilleros cargan con la responsabilidad de guiar a sus selecciones para evitar cruces prematuros ante otras potencias en las llaves de eliminación directa que arrancan en los dieciseisávos de final. La FIFA nominó como juez del partido a Michael Oliver.

Curiosamente, ambos goleadores nunca se enfrentaron por selecciones, por lo que será un choque inédito de dos máquinas goleadores ambos hasta acá con cuatro tantos.

Hasta la fecha, solo se han cruzado en 4 ocasiones oficiales, todas ellas en el marco de la Champions League, con el saldo positivo para el francés con tres victorias, contra una del noruego.

Senegal va por el honor

El Estadio San Francisco será el escenario donde Senegal e Irak se enfrenten a las 15:00, en un duelo en el que el único botín en juego es el orgullo deportivo. Ya sin opciones matemáticas de acceder a la siguiente fase de la Copa del Mundo tras encajar dos derrotas consecutivas en el Grupo G, los “Leones de la Teranga” y los “Leones de Mesopotamia” buscarán despedirse dignamente del torneo ecuménico en Norteamérica