25 jun. 2026
Copa del Mundo

Japón logra un botín envenenado, a dieciseisavos contra Brasil

Japón y Suecia lograron un complaciente empate a un gol en Arlington, que envía a los nipones, como segundos de grupo, a jugar los dieciseisavos contra Brasil, en Houston, y aseguró la clasificación del equipo nórdico como uno de los mejores terceros.

Junio 25, 2026 10:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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Japón clasificó, pero deberá medir a Brasil en la siguiente ronda.

Foto: @jfa_samuraiblue

A impulsos marcados por la información que emitían las espectaculares pantallas gigantes del AT&T, que iban avisando de forma minuciosa del desarrollo del Países Bajos-Túnez, japoneses y suecos ofrecieron un partido intermitente, que avanzó a trompicones.

Quizá influidos por las noticias que llegaban desde Kansas City, donde desde muy pronto, Países Bajos derrotaba a Túnez por 2-0, Japón y Suecia dieron un pálido espectáculo en el primer tiempo, sin emoción ni por el resultado, que el empate sin goles mantenía segunda de grupo a la selección nipona y con grandes posibilidades de entrar como uno de las mejores terceros a los nórdicos.

Resguardada por cinco defensas tras la goleada que le infligió Países Bajos, Suecia cedió el balón a Japón y buscó con pelotazos largos a Viktor Gyokeres y Alexander Isak. No tuvo éxito, pero tampoco quedó expuesta a la velocidad nipona.

Y el equipo de Hajime Moriyasu tampoco aceleró. Tuvo la posesión del balón, controló el juego y no dispuso más que de un par de ocasiones; un remate de cabeza alto de Daizen Maeda, a los 22 minutos, y un buen disparo de Keito Nakamura, al que respondió con una gran intervención Jacob Zetterstrom.

El paso por vestuarios, y un nuevo incentivo en forma de gol de Túnez en Kansas, avivó a los Samurais Azules, más punzantes tras el entretiempo. Al comienzo del segundo tiempo avisó Tanaka, con un disparo que se fue alto y, en el 56, marcó Daizen Maeda, desde dentro del área, tras un pase filtrado por Ritso Doan.

Suecia no tardó en reaccionar, gracias a la primera aparición de Anthony Elanga, que con un gran disparo con la zurda desde fuera del área (m.61), cambió el curso del partido. El conjunto de Graham Potter vio la posibilidad de asaltar la segunda plaza, despertó Isak, inédito hasta ese momento, y solo una gran parada de Zion Suzuki evitó la sorpresa.

Suzuki salvó con tres grandes intervenciones finalmente a los japoneses, que terminaron sufriendo pero aseguraron la segunda plaza invictos. Aunque eso les suponga jugar contra Brasil, al que, no obstante, derrotaron en octubre en un amistoso (3-2).

Mundial FIFA 2026 Japón Suecia Fútbol Internacional
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