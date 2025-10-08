Cristiano Ronaldo es el primer futbolista billonario

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en alcanzar la categoría de billonario, según el último Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que valora el patrimonio neto del astro portugués en aproximadamente 1.400 millones de dólares.

El delantero de 40 años tuvo un salto financiero tras firmar en junio un nuevo contrato con el club saudí Al-Nassr, cuyo valor, según se informa, supera los 400 millones de dólares.

Bloomberg precisó que Ronaldo ganó más de 550 millones de dólares en salario entre 2002 y 2023, a lo que se sumó un contrato de una década con Nike por un valor de casi 18 millones de dólares anuales y lucrativos patrocinios con Armani, Castrol y otras marcas que sumaron más de 175 millones de dólares a su fortuna.

El traspaso de Ronaldo al Al-Nassr, procedente del Manchester United en 2023, ya lo había convertido en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol, con un salario anual de 177 millones de libras (237,52 millones de dólares), más bonificaciones y una participación del 15 % en su club saudí.

El delantero argentino e Inter Miami, Lionel Messi, ganó más de 600 millones de dólares en salario antes de impuestos durante su carrera.

La condición de billonario de Ronaldo lo sitúa entre un grupo excepcional de atletas que incluye a las leyendas del baloncesto Michael Jordan, Magic Johnson y LeBron James; el golfista Tiger Woods; y el tenista Roger Federer.