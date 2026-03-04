Copa Sudamericana: Por el honor a su historia

Desde las 21:30, Olimpia visitará en los papeles al duro Sportivo Trinidense, pero en la práctica será local, ya que contará con el aliento de la mayoría absoluta en las gradas de un colmado estadio Defensores del Chaco, buscando inscribir su nombre en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026.

El ganador de este duelo se embolsará casi el millón de dólares y sellará su continuidad en la competencia internacional. En este sentido, la mayor responsabilidad la tiene el Franjeado, que necesita reivindicarse a nivel deportivo tras el papelón protagonizado en la temporada pasada en la que se quedó muy temprano con las manos vacías.

¿FAVORITO? El elenco –dirigido por Pablo Vitamina Sánchez– llega como líder del Torneo Apertura 2026. Además, el antecedente inmediato juega a su favor, ya que en el primer duelo doméstico había vencido por el marcador de 3-2 al conjunto guiado por José Arrúa.

Sin embargo, hay mucho optimismo en el campamento de Trinidense. El entrenador no cambiará el estilo y buscará sacar el mayor provecho de ello para buscar dar un batacazo ante el Decano.