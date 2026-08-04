04 ago 2026
Copa Paraguay

Copa Paraguay: Los equipos de Primera entran en acción

Se programaron los juegos de la tercera fase de la Copa Paraguay donde los equipos de Primera División tendrán su estreno en la competencia.

Agosto 4, 2026 01:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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El estadio Luis Salinas, un habitué de los partidos de Copa Paraguay.

Foto: APF

Se dio a conocer el calendario para la tercera fase, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Paraguay 2026.

En esta instancia, se producirá el esperado ingreso de los 12 equipos de la División de Honor, que se sumarán a los clasificados de las rondas previas en la denominada “Copa de Todos”.

Según la programación oficial, esta fase se disputará entre el martes 11 y el jueves 27 de agosto, en una serie de encuentros que definirán a los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final del torneo.

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Ameliano será el primero de la División de Honor en entrar en acción.

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Luqueño, Nacional y Libertad entrarán en acción en la Semana 8 de la Copa Paraguay.

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Los grandes Cerro Porteño y Olimpia entrarán en acción en la Semana 10 de la Copa Paraguay.

Copa Paraguay Fútbol paraguayo
Redacción D10
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