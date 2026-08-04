Copa Paraguay: Los equipos de Primera entran en acción

Se dio a conocer el calendario para la tercera fase, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Paraguay 2026.

En esta instancia, se producirá el esperado ingreso de los 12 equipos de la División de Honor, que se sumarán a los clasificados de las rondas previas en la denominada “Copa de Todos”.

Según la programación oficial, esta fase se disputará entre el martes 11 y el jueves 27 de agosto, en una serie de encuentros que definirán a los 16 equipos que avanzarán a los octavos de final del torneo.

Ameliano será el primero de la División de Honor en entrar en acción.

Luqueño, Nacional y Libertad entrarán en acción en la Semana 8 de la Copa Paraguay.