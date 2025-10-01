01 oct. 2025
Fútbol Internacional

Convocan a Vinícius y Rodrygo para amistosos con Japón y Corea del Sur

Los delanteros Vinícius Jr. y Rodrygo disputarán los partidos amistosos de este mes contra Japón y Corea del Sur, preparatorios para el Mundial de 2026.

Octubre 01, 2025 04:54 p. m. • 
Por Redacción D10
vinicius.jfif

Vinicius, la gran estrella de Brasil.

Foto: Gentileza

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, convocó este miércoles a los atacantes Vinícius Jr. y Rodrygo, sus expupilos en el Real Madrid, para los partidos amistosos de este mes con Japón y Corea del Sur, preparatorios para el Mundial de 2026.

Vinícius no fue convocado para los dos últimos partidos de Brasil por las eliminatorias mundialistas, contra Chile y Bolivia, debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión, y Rodrygo hasta ahora no había sido tenido en cuenta por Ancelotti por sus diferentes problemas físicos.

El entrenador italiano explicó que su lista de 26 convocados para los amistosos no es definitiva debido a que tuvo muchas limitaciones por jugadores que se lesionaron.

Dijo igualmente que le dio prioridad a los jugadores que actúan para clubes europeos debido a que tendrán menos dificultades de viaje y de diferencia horaria para desplazarse hasta Asia.

De clubes brasileños tan solo convocó al portero Hugo Souza, del Corinthians, y al defensa Fabrício Bruno, del Cruzeiro.

Aclaró, sin embargo, que su intención no es hacer pruebas en los amistosos debido a que “ya no hay nada que inventar en el fútbol” y a que tiene que pensar en el equipo con el que disputará el Mundial.

En la lista de convocados destacaron los excluidos por lesiones.

Además de Raphinha, Alexsandro Ribeiro y Marquinhos, cuyos clubes ya habían comunicado a la Confederación Brasileña de Fútbol que sus lesiones los impedirían estar en condiciones, a la lista de bajas se sumaron esta semana Andrey Santos y el portero Alisson, que pasaron al cuidado de los médicos tras los partidos de esta semana del Chelsea y el Liverpool.

Éder Militão, que fue sustituido en el primer tiempo del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, era duda igualmente por problemas musculares, pero Ancelotti dijo que, tras haber conversado telefónicamente con él, considera que está en condiciones.

Sobre Rodrygo, afirmó que, pese a que no ha tenido muchas oportunidades en los últimos partidos del Real Madrid, cuando ha actuado lo ha hecho muy bien y ha demostrado que está en muy buenas condiciones físicas.

"Él está muy motivado y es un jugador muy importante para la selección por tener características técnicas destacables. Puede jugar en todas las posiciones como delantero”, afirmó el entrenador.

En sus dos primeros partidos preparatorios para el Mundial del próximo año, Brasil visitará a Corea del Sur en Seúl, el próximo 10 de octubre, y cuatro días después se enfrentará a Japón en Tokio.

La Canarinha aún tiene previstos otros dos amistosos este año, en noviembre, probablemente contra selecciones africanas, a las que enfrentará en Londres y París.

En marzo de 2026, en la siguiente fecha FIFA, la intención es enfrentarse a dos selecciones europeas de elite, según el técnico.

El partido con Corea será el quinto desde que Ancelotti asumió como seleccionador brasileño, en mayo pasado. En los cuatro anteriores, todos por las eliminatorias, consiguió dos victorias, un empate y una derrota, en la visita a Bolivia en El Alto.

Lista de convocados:

. Porteros: Bento (Al-Nassr/SAU), Ederson (Fenerbahçe/TUR), Hugo Souza (Corinthians).

. Defensas: Caio Henrique (Mónaco/FRA), Carlos Augusto (Inter/ITA), Douglas Santos (Zénit/RUS), Éder Militao (Real Madrid/ESP), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal/ING), Lucas Beraldo (PSG/FRA), Vanderson (Mónaco/FRA) y Wesley (Roma/ITA).

. Centrocampistas: Andre (Wolverhampton/ING), Bruno Guimaraes (Newcastle/ING), Casemiro (Mánchester United/ING); Joao Gomes (Wolverhampton/ING), Joelinton (Newcastle/ING) y Lucas Paquetá (West Ham/ING).

Delanteros: Estevao (Chelsea/ING), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Igor Jesús (Nottingham Forest/ING), Luiz Henrique (Zénit/RUS), Matheus Cunha (Manchester United/ING), Richarlison (Tottenham/ING), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP). EFE

Amistoso Internacional Brasil Carlo Ancelotti
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Jurgen Klopp - Liverpool
Fútbol Internacional
Jürgen Klopp: “No me pierdo nada estando sin entrenar”
El exentrenador y actual director de fútbol de Red Bull, Jürgen Klopp reconoció que en la vida “nunca se sabe” al hablar sobre una posible vuelta.
Septiembre 30, 2025 10:27 a. m.
 · 
Redacción D10
20250930_100731.jpg
Fútbol Internacional
Dani Carvajal, dos partidos de sanción
Dani Carvajal, capitán y lateral derecho del Real Madrid, fue sancionado con dos partidos de suspensión por el comité disciplinario de la UEFA tras ser expulsado en el partido ante el Olympique Marsella.
Septiembre 30, 2025 10:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Teboho Mokoena
Fútbol Internacional
La FIFA sanciona a la Federación Sudafricana de Fútbol
La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Sudafricana de Fútbol, por alineación indebida de Teboho Mokoena en el encuentro ante Lesoto, disputado el pasado 21 de marzo y que ha pasado a ser una derrota por 0-3, según anunció este lunes el organismo internacional.
Septiembre 29, 2025 02:21 p. m.
 · 
Redacción D10
20250928_194038.jpg
Fútbol Internacional
Milan lidera en Italia dos años después
El Milan asaltó el liderato de la Serie A dos años después, subido en una racha de cuatro triunfos seguidos, ganador por 2-1 contra el Napoli.
Septiembre 28, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
20250928_191554.jpg
Fútbol Internacional
Vuelve Lamine para convertir al Barça en el nuevo líder de LaLiga
La vuelta de Lamine Yamal condujo al Barcelona al liderato de LaLiga tras su victoria ante la Real Sociedad (2-1), en otro partido en el que los de Hansi Flick tuvieron que remontar.
Septiembre 28, 2025 07:16 p. m.
 · 
Redacción D10
G179t86WwAA2EiA.jpg
Fútbol Internacional
Artem Dovbyk lanza a la Roma
El ucraniano Artem Dovbyk aprovechó este domingo al máximo su segunda titularidad de la temporada y marcó el primer gol de la victoria de la Roma ante el Hellas Verona.
Septiembre 28, 2025 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más