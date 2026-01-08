Real Madrid vs. Atlético de Madrid: Derbi en Arabia

Atlético de Madrid y Real Madrid llegan a la Supercopa de España, que se disputa por sexta edición en Arabia Saudí, rodeados de dudas. Los de Simeone, tras empatar ante la Real Sociedad. Los de Xabi Alonso, tras dilapidar cuatro puntos de ventaja en Liga y acumular derrotas en los partidos grandes. El único precedente de la temporada entre ambos, 5-2 para los rojiblancos. Yeda dictará sentencia.

Necesita Xabi Alonso dos victorias convincentes para alejar fantasmas. Los malos resultados e irregularidad en el juego desde noviembre han hecho que el técnico se someta a un examen constante. Y, tras salir airoso, más por resultados que juego, en los últimos cuatro, la Supercopa será clave.

Para empezar, un duelo de altura. Un derbi contra el Atlético de Madrid. Enfrentamiento del que salió ya cuestionado a finales de septiembre, cuando cayó 5-2 en el Metropolitano. Este fue su segundo partido grande a cargo del Real Madrid que acabó en goleada, tras el 4-0 recibido por parte del París Saint-Germain en el Mundial de Clubes de verano.

Después llegó la victoria 2-1 en el clásico ante el FC Barcelona, que reforzó su figura, pero rápidamente cayó de nuevo. Derrota en Anfield (1-0), con sólo dos disparos a puerta y nueve paradas de Courtois, y derrota (1-2) contra el Manchester City en el Bernabéu.

Por ello, y por la mala dinámica de resultados que le ha hecho gozar de cuatro puntos de ventaja en el liderato en Liga a ver al Barça a cinco de distancia, el Real Madrid y Xabi Alonso se juegan parte de la temporada en Arabia Saudí.

Y lo harán sin Kylian Mbappé. El francés no ha viajado con la expedición a Yeda debido a un esguince en la rodilla izquierda. Fuentes del club transmiten a EFE que no está 100 % descartada su presencia si el Real Madrid se clasifica para la final, aunque su mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar un “1.000 %” en el triunfo del conjunto blanco no augura su presencia.

29 goles de los 57 del Real Madrid esta temporada llevan su firma. Más del 50 %. Aunque, eso sí, contra el Betis el pasado sábado, ya sin Mbappé, apareció un sustituto previamente relegado al ostracismo: Gonzalo García. El máximo goleador del Mundial de Clubes -cuatro tantos- vio reducido su rol esta temporada al ser el sustituto de Kylian, lo que le deja con poco margen de minutos. Pero aprovechó su gran oportunidad y marcó un triplete contra el Betis.

Gonzalo volverá a ser titular ante el Atlético de Madrid en una delantera en la que Rodrygo, involucrado en cuatro goles -dos goles y dos asistencias- en los últimos cinco partidos ha resurgido, jugando en banda derecha. La izquierda, para un Vinícius que el sábado se llevó otra pitada del Bernabéu tras su 15º partido sin marcar. No celebra un gol con el Real Madrid desde el 4 de octubre. Demasiado tiempo. Y en la Supercopa debe cambiar el rumbo.

En el centro del campo, Arda Güler ocuparía el lugar de Eduardo Camavinga respecto al once titular ante el Betis; con la defensa -a pesar de la recuperación de Dean Huijsen por una sobrecarga muscular- y la portería manteniendo, salvo contratiempo, a los mismos integrantes que abrieron 2026.

La Supercopa es otra reválida para el Atlético. Un enfrentamiento contra las dudas, cada vez más insistentes sobre el equipo de Diego Simeone, dañado por su empate ante la Real Sociedad (1-1) y por los once puntos ya de lejanía respecto al liderato del Barcelona en LaLiga que transforman el título en un reto cada vez más enorme, cuyo aspecto empieza a ser quizá imposible.

Más que vivo en la Liga de Campeones y la Copa del Rey, la Supercopa es un aliciente, pero también expone al Atlético, ausente en la última edición y eliminado por el Real Madrid en las semifinales en la anterior, con un trepidante 5-3 en la prórroga a favor del conjunto blanco, que también le ganó en 2020, cuando el conjunto de Simeone disputó su última final de este torneo. Los penaltis decidieron aquel intenso enfrentamiento sin goles, también en Yeda.

Ganador de once de sus últimas catorce compromisos o quince de sus últimos veinte partidos entre todas las competiciones, incluido el último precedente contra el Real Madrid, con aquel imponente triunfo por 5-2 en el Metropolitano, el Atlético sólo ha salido vencedor de dos de su cinco choques más recientes antes de su llegada a Arabia Saudí con Pablo Barrios casi descartado para la semifinal, el anhelo de Julián Álvarez y la vuelta de José María Giménez, un líder para rearmar a la defensa.

A la espera de la evolución de Barrios, dentro de los 26 jugadores desplazados por Simeone a Yeda, pero pendiente hasta última hora de una dolencia muscular sufrida ante la Real Sociedad el pasado domingo que previsiblemente lo impedirá jugar este jueves, el regreso del central uruguayo es fortaleza para el Atlético. De sus nueve encuentros de inicio este curso, su equipo ganó siete y perdió dos, ante el Arsenal y el Barcelona. Marc Pubill o Robin Le Normand lo secundarán atrás, según elija Simeone, con las bajas de Clement Lenglet y Nico González.

La defensa es un punto básico para el Atlético y el técnico. Son evitables muchos de los goles recibidos por su equipo, sin ir más lejos el domingo ante la Real Sociedad, demasiado descubierto con 1-0 a favor. David Hancko apunta al lateral izquierdo, mientras que Marcos Llorente es tanto una alternativa a Barrios por el medio (Marc Pubill sería el lateral/central derecho en ese caso) como una pieza fiable por la derecha. Es una de las posibles variantes de la alineación. Del once quedará relegado Matteo Ruggeri, que en Anoeta decepcionó de nuevo.

La titularidad es indudable para el argentino Julián Álvarez, cuyo momento no tiene comparación con el brillo de otros tiempos en el Atlético, que necesita al delantero desbordante, goleador, concluyente y decisivo del pasado curso o del pasado septiembre, cuando marcó dos de los cinco goles del derbi en el Metropolitano (5-2). Su presencia en el once está fuera de toda duda. La convicción de Simeone y sus compañeros es total.

Alexander Sorloth o Antoine Griezmann jugarán a su lado. Esa es otra de las incógnitas del once. Hay más, como Koke Resurrección o Johnny Cardoso, al que acudió Simeone para los duelos contra el Inter y el Barcelona pese al notable momento del capitán del Atlético. Giuliano Simeone y Alex Baena son fijos en la alineación, igual que Jan Oblak, para un derbi de alto riesgo para el perdedor.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Llorente, Koke o Cardoso, Baena; Julián Alvarez y Sorloth o Griezmann.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.

Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear).

Estadio: Al Jawhara -"La Joya Radiante”, en castellano. (Yeda, Arabia Saudí).

Hora: 16:00 (Paraguay).