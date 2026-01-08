El PSG gana la Supercopa en los penales

El meta parisino, Lucas Chevalier, fue clave en el nuevo éxito del equipo de la capital, tanto en la tanda, en la que detuvo dos disparos, como en los 90 minutos reglamentarios.

El PSG del entrenador español Luis Enrique Martínez logró así la decimocuarta Supercopa francesa de su historia, agrandando el dominio del club parisino en el panorama francés.

Tras su memorable año 2025, en el que los parisinos lograron seis títulos, entre ellos la ansiada Liga de Campeones, el PSG sudó mucho más de lo esperado, aunque, gracias a los movimientos tácticos de Luis Enrique (dio entrada a Ramos y a Bradley Barcola), logró enderezar el partido cuando se consumían los últimos segundos.

Ousmane Dembélé abrió el marcador en el minuto 13, tanto igualado desde el punto de penal por el inglés Mason Greenwood, en el 76. En el 87, el ecuatoriano Willian Pacho anotó en propia meta y dejó en bandeja el triunfo para el OM, principal rival en Francia del PSG.

Sin embargo, el portugués Ramos frustró a los campeones de Europa de 1993 con un tanto en el 95, tras una dejada de cabeza de Barcola.

En una final sin prórroga, los once metros dictaron sentencia. El PSG, como hizo hace menos de un mes en la Intercontinental ante el Flamengo, mostró más sangre fría.

El francés Lucas Chevalier, contestado por parte de la hinchada parisina, hizo olvidar al ruso Matvéi Safonov (héroe del PSG en la tanda ante el Flamengo) y detuvo dos penales, los de O’Riley y Traoré.

Los capitalinos no fallaron uno. Ramos, Vitinha, Nuno Mendes y Desiré Doué superaron a Rulli. Solo el panameño Amir Murillo anotó de parte del OM.

- Ficha técnica:

2 - PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery (Mayulu, min.89), Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, min.89); Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia (Bradley Barcola, min.72). Entrenador: Luis Enrique Martínez.

2 - OM: Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina; Timothy Weah (Murillo, min.77), Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia, Emerson Palmieri; Mason Greenwood (O’Riley, min.90), Amine Ferid Gouiri (Pierre-Emerick Aubameyang, min.67), Igor Paixão (Traoré, min.76). Entrenador: Roberto De Zerbi.

Goles: 1-0, m.13: Dembélé; 1-1, m.76: Greenwood, de penal. 1-2, m.87, Willian Pacho, en propia meta. 2-2, m.95: Gonçalo Ramos.

Penales: El PSG venció en la tanda por 4-1.

Árbitro: Thomas Léonard. Mostró tarjeta amarilla a Højbjerg, Weah, Aubameyang y Medina, por el OM; a Zaïre-Emery, por el PSG.

Incidencias: final de la Supercopa de Francia disputado en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en Kuwait.