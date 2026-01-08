La curiosa pretemporada de Riestra

Deportiva Riestra está en boca de todos por la estricta pretemporada que viene realizando con 18 horas de actividades, cuatro turnos de entrenamiento que inician a las 3:00 de la madrugada.

El plantel que conduce Gustavo Benítez, quien ya había tenido que vivir como jugador el entrenamiento militarizado de Riestra, estará instalado en la ciudad de Pinamar hasta el 10 de enero y ya llevó adelante allí varias jornadas de intenso trabajo que comenzaron de madrugada y continúan al rayo del sol sobre la arena.

Incluso desde sus propias redes sociales se habían encargado de presumir cómo están asimilando los futbolistas tan exigente rutina: “Hoy los muchachos no aguantaron y vomitaron”, se comunicó como resumen del segundo día de trabajos.

El debut del Deportivo Riestra en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga está programado para el domingo 25 de enero, cuando le tocará nada menos que visitar a Boca en La Bombonera