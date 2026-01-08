08 ene. 2026
DT confirma que Robert Morales es jugador de Pumas

Efraín Juárez, entrenador de los Pumas UNAM mexicanos, aseveró este jueves que llevará con calma la incorporación del paraguayo Robert Morales y del brasileño Olávio Vieira dos Santos Juninho, dos de los refuerzos del equipo para el Clausura 2026 que inicia este fin de semana.

Enero 08, 2026 
Por Redacción D10
Toluca - FC Juárez

Robert Morales celebra un gol del Toluca. Comienza la Leagues Cup.

Felipe Gutiérrez/EFE

“El tema de Robert y Juninho, que llegaron el lunes, debemos llevarlos con calma porque tenemos pocos entrenamientos con ellos. Además, llegaron muchos refuerzos para este certamen que espero todos se adapten muy rápido a la idea de juego que tenemos”, señaló el estratega.

Robert Morales es un delantero de 26 años que estuvo en el Toluca desde el 2023, donde fue bicampeón, aunque sólo sumó 13 anotaciones en 79 partidos.

El nacido en Concepción inició su carrera con el Olimpia de su país en 2017, también jugó con Cerro Porteño antes de llegar a México.

Junhino, de 29 años, es otro artillero. Procede del Flamengo, equipo con el que actuó en 32 partidos y marcó cuatro tantos.

Para este certamen, además de Morales y Juninho, los felinos se reforzaron con César Garza, centrocampista de 20 años que procede del Dundee Football Club de Escocia, aunque su carta pertenece al Monterrey; llega cedido con opción a compra.

Tony Leone, defensa de 21 años, también ex del Monterrey, y Jordan Carrillo, centrocampista con experiencia en el Real Sporting de Gijón y en el Santos Laguna local.

Juárez, quien como entrenador llevó al título de liga y copa al Atlético Nacional de Colombia en el 2024, reconoció que con estas incorporaciones su equipo está obligado a superar lo realizado el certamen anterior en el que fueron eliminados en el repechaje.

“Estamos para mejorar lo que se hizo el semestre pasado en el que terminamos en décimo lugar y entramos al repechaje. Con el trabajo hecho en la pretemporada y el compromiso mostrado por los jugadores, creo que tenemos lo necesario para competir a un nivel importante”, concluyó.

Los Pumas debutarán en el Clausura 2026 el próximo domingo, cuando recibirán al Querétaro en la cancha del Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

Robert Morales Pumas
Redacción D10
