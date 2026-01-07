07 ene. 2026
Falcao vuelve a Millonarios para su “último baile”

El club bogotano Millonarios anunció este miércoles el regreso del delantero colombiano Radamel Falcao García, en una decisión que presentó como el inicio de su “último baile” y que reabre el vínculo emocional entre el máximo goleador de la selección colombiana y el equipo del que es hincha declarado.

El anuncio pone fin a varios días de especulación alimentadas por mensajes enigmáticos del propio jugador y se produce menos de un año después de la salida del atacante, oriundo de Santa Marta, del club capitalino a mediados de 2025.

Con el mensaje “el 9 a las 9", el club dio la pista definitiva para entender que Falcao volvería al equipo, pues ese fue el número de su camiseta en su paso por la selección colombiana y en la mayoría de los equipos donde jugó como el Atlético de Madrid o el Chelsea.

“Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta”, anunció el club en un emotivo video en el que hizo oficial el regreso de “el Tigre”.

El concepto de ‘The Last Dance’, popularizado por el exjugador de baloncesto Michael Jordan para describir los cierres de carrera de grandes ídolos, fue adoptado por Millonarios como eje simbólico de este retorno, que apunta a una despedida definitiva del fútbol profesional en el estadio El Campín.

En su primer paso por el conjunto bogotano, Falcao disputó 28 partidos en los que anotó once goles y tuvo un rendimiento destacado en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de 2025, con cuatro anotaciones en seis juegos pero no logró llevar a su equipo a la final.

El club confía ahora en que el delantero, cercano a los 40 años, aporte liderazgo en un plantel en proceso de renovación. En declaraciones recientes, el propio Falcao había dejado abierta la puerta a seguir en actividad al señalar: “Me preparo para ver si en enero continúo jugando”.

Este semestre, Millonarios, que disputará la Copa Sudamericana, también contrató al centrocampista chileno Rodrigo Ureña, al volante Mateo García, al extremo Julián Angulo y al lateral Sebastián Valencia.

Radamel Falcao Millonarios
Redacción D10
