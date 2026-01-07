07 ene. 2026
América de Cali anuncia a Jean Fernandes

El América de Cali colombiano anunció de manera oficial la contratación del portero brasileño ex Cerro Porteño, Jean Fernandes.

Enero 07, 2026 
Redacción D10
Jean Fernandes, nuevo portero del América de Cali.

Tras más de un año de haber rescindido con Cerro Porteño, ell porteo brasileño Jean Fernandes encontró nuevo club para continuar con su carrera deportiva.

El América de Cali anunció de manera oficial la contratación del portero de 30 años, quien volverá a competir de manera oficial y lo hará por primera vez en el fútbol colombiano.

“Jerarquía con ADN brasileño para el Rojo”, reza el mensaje de bienvenida del América de Cali para Jean Paulo Fernandes.

