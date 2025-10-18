17 oct. 2025
Copa Sudamericana

Conmebol anuncia árbitros para semifinales de la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes la designación de árbitros de Colombia y Brasil para los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputarán la próxima semana.

Octubre 17, 2025 09:12 p. m. • 
Por Redacción D10
daronco.jpg

Anderson Daronco arbitrará semifinal de la Copa Sudamericana.

Foto: Gentileza

El organismo regional informó que el partido entre el ecuatoriano Independiente del Valle y el brasileño Atlético Mineiro, que se medirán el siguiente martes en el estadio Banco Guayaquil de Quito, será arbitrado por el colombiano Carlos Betancur, asistido por sus compatriotas Richard Ortiz y Miguel Roldán.

El duelo entre la Universidad de Chile y el Lanús argentino tendrá como juez al brasileño Anderson Daronco, acompañado por Danilo Manis y Bruno Boschilia, también de Brasil.

El partido se diputará el jueves 23 en el estadio Nacional Julio Martínez, de Santiago. El encuentro de vuelta Atlético Mineiro-Independiente del Valle se jugará el 28 de octubre y el Lanús-U de Chile, el día 30. EFE

Redacción D10
