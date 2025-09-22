22 sept. 2025
Cerro Porteño

Confirmado: Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño

Cerro Porteño ya tiene nuevo entrenador: Se trata de Jorge Bava, uruguayo últimamente dirigiendo en Colombia.

Septiembre 22, 2025 06:41 p. m.
baba2.jfif

Jorge Bava, DT uruguayo.

Jorge Bava, técnico uruguayo últimamente en Independiente Santa Fe del fútbol colombiano, es el nuevo entrenador de Cerro Porteño.

Cuando parecía que todo apuntaba a Pedro Alcides Sarabia, DT de Nacional, finalmente la dirigencia azulgrana se inclinó por Bava, a pedido del gerente deportivo Gabriel Wainer.

Como futbolista, Bava tuvo dos pasos por el fútbol paraguayo: en el 2007 vistió los colores de Libertad y entre el 2019 y 2021 estuvo en Guaraní.

Como entrenador hasta el momento tuvo tres experiencias: dirigió al Liverpool charrúa entre 2021 y 2023, al León del fútbol mexicano en el 2024 y a Independiente Santa Fe desde marzo de este año.

Bava llegará al país el miércoles y debutará en el banco de Cerro Porteño el sábado desde las 16:30 en Itauguá ante Sportivo Luqueño. El Ciclón tiene 25 puntos en la tabla de posiciones, tres menos que el puntero Nacional.

Cerro Porteño Jorge Bava Independiente Santa Fe
Más contenido de esta sección
ACT_4402_1_62672756.JPG
Cerro Porteño
El probable once de Cerro Porteño para medir a Tembetary
El cuestionado entrenador Diego Martínez pondría un esquema inusual en el partido que Cerro Porteño disputará ante Tembetary.
Septiembre 17, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez_62374184.jpg
Cerro Porteño
No puede fallar
El Ciclón, que viene de tres partidos sin ganar, recibe a Tembetary (19:00) en duelo de regularización. Diego Martínez, técnico azulgrana, sabe que está en la cuerda floja y ya no tiene margen de error.
Septiembre 17, 2025 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
G0DIdViXgAAtiA6.jpg
Cerro Porteño
Luis Pettengill recomienda no cambiar a Diego Martínez
Luis Pettengill, ex presidente de Cerro Porteño, manifestó que no ve conveniente cambiar de entrenador y que ganando los próximos dos partidos, el Ciclón podrá enderezar el rumbo.
Septiembre 16, 2025 01:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Fs_by5IWIAEVywq.jfif
Cerro Porteño
Cerro Porteño, nuevamente inhibido por la FIFA
Cerro Porteño recibió una nueva inhibición por parte de la FIFA por una deuda existente con el argentino Claudio Aquino.
Septiembre 16, 2025 01:33 p. m.
 · 
Redacción D10
diego martinez martínez_63070173.jpg
Cerro Porteño
Días decisivos
El entrenador argentino Diego Martínez se juega su continuidad en el partido frente a Tembetary.
Septiembre 16, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
G02DI4mWcAAZWd6.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño conquista la Conmebol Evolución Sub 13
Cerro Porteño superó en tanda de penales a Newell’s Old Boys en una remontada de película para quedarse con la Conmebol Evolución Sub 13.
Septiembre 15, 2025 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más