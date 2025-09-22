Confirmado: Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño

Jorge Bava, técnico uruguayo últimamente en Independiente Santa Fe del fútbol colombiano, es el nuevo entrenador de Cerro Porteño.

Cuando parecía que todo apuntaba a Pedro Alcides Sarabia, DT de Nacional, finalmente la dirigencia azulgrana se inclinó por Bava, a pedido del gerente deportivo Gabriel Wainer.

Como futbolista, Bava tuvo dos pasos por el fútbol paraguayo: en el 2007 vistió los colores de Libertad y entre el 2019 y 2021 estuvo en Guaraní.

Como entrenador hasta el momento tuvo tres experiencias: dirigió al Liverpool charrúa entre 2021 y 2023, al León del fútbol mexicano en el 2024 y a Independiente Santa Fe desde marzo de este año.

Bava llegará al país el miércoles y debutará en el banco de Cerro Porteño el sábado desde las 16:30 en Itauguá ante Sportivo Luqueño. El Ciclón tiene 25 puntos en la tabla de posiciones, tres menos que el puntero Nacional.