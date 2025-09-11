11 sept. 2025
Olimpia

Con modificaciones para visitar la Visera

Olimpia se prepara para visitar a Nacional, en el estadio Arsenio Erico, el domingo, desde las 16:30, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Septiembre 11, 2025 07:24 a. m. • 
Por Redacción D10
G0gTYyVW4AEPBNv.jpeg

Estudian. Almeida y Paredes elaboraan el plantel decano.

Foto: Prensa - Olimpia

El entrenador Ever Almeida alista algunas variantes buscando reponerse de la derrota sufrida en Pedro Juan Caballero contra el 2 de Mayo.

En el sector defensivo ya cuenta con Héctor David Martínez, mientras que en la ofensiva tendrá la vuelta de Rodney Redes, ausente en la fecha pasada por estar al servicio de la Selección Paraguaya de Fútbol. En ese sector tampoco se descarta el ingreso como titular de Sebastián Ferreira. Perderían sus lugares Junior Barreto, Erik López y Faustino Barone.

A Brasil. Brayan Grance, canterano de Olimpia seguirá su carrera deportiva en el Vasco Da Gama. El centrocampista de 18 años de edad buscará ganar minutos en las inferiores para luego dar el salto al plantel principal del equipo.

Éver Almeida Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gy6XewNW0AAEfJY.jpeg
Olimpia
Olveira regresa al arco decano
Tras su gran triunfo frente al Sportivo Luqueño en el torneo Clausura (2-0), en Ciudad del Este, en el debut de Ever Almeida como nuevo entrenador, Olimpia cambia de chip y ya piensa en el duelo frente a Fernando de la Mora por la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 02, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
GzocDYQXAAAcHcR.jpg
Olimpia
Richard Ortiz: “No hay que darle por muerto a Olimpia”
Richard Ortiz, capitán de Olimpia, sacó pecho luego del triunfo ante Luqueño y advirtió que no hay que descartarlo de la lucha por el título al Decano.
Agosto 31, 2025 10:03 a. m.
 · 
Redacción D10
20250831_084253.jpg
Olimpia
Ever Hugo Almeida, feliz por su debut victorioso
El entrenador Ever Hugo Almeida se mostró contento por su estreno con victoria al frente de su querido Olimpia.
Agosto 31, 2025 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Derlis González_55294040.jpg
Olimpia
Olimpia da a conocer parte médico de sus jugadores
Olimpia informó el parte médico de seis de sus futbolistas del plantel de Primera División.
Agosto 29, 2025 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20250828-WA0017.jpg
Olimpia
William Paats, el padre del fútbol paraguayo
A 79 años de su partida, recordamos al hombre que introdujo el fútbol en Paraguay y que, más allá del deporte, dejó una huella profunda en la vida social y cultural del país.
Agosto 28, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Éver Hugo Almeida
Olimpia
Ever Hugo Almeida: “Este es mi lugar en el mundo”
Ever Hugo Almeida fue anunciado como nuevo entrenador de Olimpia y en su presentación dejó varias frases que ilusionan al hincha franjeado.
Agosto 27, 2025 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más