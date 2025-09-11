Con modificaciones para visitar la Visera

El entrenador Ever Almeida alista algunas variantes buscando reponerse de la derrota sufrida en Pedro Juan Caballero contra el 2 de Mayo.

En el sector defensivo ya cuenta con Héctor David Martínez, mientras que en la ofensiva tendrá la vuelta de Rodney Redes, ausente en la fecha pasada por estar al servicio de la Selección Paraguaya de Fútbol. En ese sector tampoco se descarta el ingreso como titular de Sebastián Ferreira. Perderían sus lugares Junior Barreto, Erik López y Faustino Barone.

A Brasil. Brayan Grance, canterano de Olimpia seguirá su carrera deportiva en el Vasco Da Gama. El centrocampista de 18 años de edad buscará ganar minutos en las inferiores para luego dar el salto al plantel principal del equipo.