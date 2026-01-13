13 ene. 2026
Cerro Porteño

Con Gatito de titular, el posible onceno de Cerro Porteño

Cerro Porteño se mide esta tarde con Huracán en Uruguay y el entrenador Jorge Bava pondría a Roberto Fernández para el arranque.

Enero 13, 2026 02:24 p. m. • 
Roberto Fernández

Roberto Fernández se encuentra haciendo la pretemporada con Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Esta tarde, Cerro Porteño tendrá su primer amistoso de 90 minutos y será por la Serie Río de la Plata, en Uruguay, frente a Huracán. Para el juego, el entrenador Jorge Bava pararía un onceno totalmente alternativo.

En la portería jugaría Roberto Fernández, quien tiene la vía libre para salir y buscar minutos pensando en la Selección Paraguaya, pero que hasta la fecha continúa en el Ciclón. En la defensa estarían Rodrigo Gómez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo y Guillermo Benítez.

La zona medular estaría conformado por Gabriel Aguayo, Robert Piris Da Motta, Fabrizio Peralta y Carlos Franco; mientras que arriban estarían Darío Espínola y Mauricio de Carvalho. El partido comenzará a las 18:15, en el estadio Parque Federico Omar Saroldi.

