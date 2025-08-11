11 ago. 2025
Sportivo Luqueño

Con el objetivo de estar arriba

“Lo que tenemos que destacar es que volvimos a la senda de la victoria. El objetivo es estar arriba cerca del líder del campeonato”, señaló Julio César Cáceres en rueda de prensa, después de la rotunda goleada por 5-1 sobre Tembetary, en el desarrollo de la jornada 7 del Clausura.

Agosto 11, 2025 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño_62456871.jpg

En alza. Quintana (18) y Benítez festejan el triunfo.

Esta victoria coloca al Auriazul en el cuarto lugar del clasificatorio con 13 puntos, a cuatro unidades del puntero Cerro Porteño.

El DT destacó la importancia de ganar de manera abultada: “Ganar siempre es importante y mejor aún con este margen, ante un rival que salió a buscar el partido, pero nosotros demostramos mayor efectividad”.

Julio Cáceres Sportivo Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Chino Martínez.jfif
Sportivo Luqueño
El Chino Martínez brinda su versión
El atacante del Sportivo Luqueño, Diego Chino Martínez, desmintió su salida del equipo auriazul, por el contrario sostuvo que tuvo el apoyo del club y del cuerpo técnico tras estar aquejado por un problema de salud.
Julio 10, 2025 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
GvQ08iqWIAAdkCS.jfif
Sportivo Luqueño
Julio César Cáceres, contento por el debut victorioso
Julio César Cáceres, técnico de Sportivo Luqueño, se refirió al estreno con triunfo ante el último campeón Libertad.
Julio 07, 2025 12:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio César Cáceres.jfif
Sportivo Luqueño
Julio Cáceres, con el desafío de realizar un buen torneo Clausura
El entrenador de Luqueño, Julio César Cáceres, asume el compromiso y el desafío de un club pasional, que necesita ser protagonista en el torneo.
Julio 03, 2025 06:52 p. m.
Sergio Díaz_61725218.jpg
Sportivo Luqueño
Luqueño termina preparación con amistoso ante Nacional
El Sportivo Luqueño se prepara para su segundo y último duelo de preparación de cara al torneo Clausura 2025, su rival será Nacional el día de mañana en escenario y horario a confirmar.
Junio 27, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Santa y Pérez.jpg
Sportivo Luqueño
Julio Cáceres potencia la dupla Santander-Pérez
Federico Santander, delantero del Sportivo Luqueño se prepara para ser protagonista en el Clausura.
Junio 24, 2025 08:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Gtk2ZyMWcAAfXUg.jpeg
Sportivo Luqueño
Sergio Díaz, nuevo jugador de Sportivo Luqueño
Sergio Díaz retorna al fútbol paraguayo tras su paso por Grecia.
Junio 16, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más