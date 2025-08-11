Con el objetivo de estar arriba

Esta victoria coloca al Auriazul en el cuarto lugar del clasificatorio con 13 puntos, a cuatro unidades del puntero Cerro Porteño.

El DT destacó la importancia de ganar de manera abultada: “Ganar siempre es importante y mejor aún con este margen, ante un rival que salió a buscar el partido, pero nosotros demostramos mayor efectividad”.