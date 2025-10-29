29 oct. 2025
Olimpia

Con bajas para otro clásico

Con cuatro bajas y una duda, Olimpia se prepara para el clásico blanco y negro contra Libertad.

Octubre 29, 2025 08:06 a. m. • 
Por Redacción D10
G3PQMpcW8AAm3OS.jpeg

A disposición. Sebastián Ferreira y Héctor Martínez son habituales en el equipo titular del entrenador Ever Almeida.

Olimpia se prepara para enfrentar el tercer clásico seguido en el Torneo Clausura, esta vez el blanco y negro contra Libertad, con cuatro bajas muy sensibles en el mediocampo.

Richard Ortiz y el carrilero Abel Paredes, que fueron expulsados contra Cerro Porteño; Alex Franco y Javier Domínguez, con tarjetas rajas ante Guaraní, dejaron muy disminuidos esa zona.

“No veo que en Olimpia los jugadores sean expulsados por faltas fuertes, es preocupante. Con estas dos expulsiones nos quedamos sin volantes”, afirmó Ever Almeida en conferencia de prensa, tras la última caída en Capiatá.

Ante esta situación, el entrenador franjeado apostaría por el ingreso del charrúa Rodrigo Pérez como acompañante de Hugo Quintana.

En dudas se encuentra el portero Gastón Olveira, quien no completó el juego contra el Aborigen. En su lugar ingresó el juvenil Facundo Insfrán, a los 65 minutos del lance. En caso de no llegar, el juvenil será su reemplazante, tal como pasó en esta temporada.

El último clásico blanco y negro del 2025 será el sábado, a las 20:00, en La Huerta. En caso de imponerse en Tuyucuá, el Decano clasificará matemáticamente a la Copa Sudamericana del próximo año.

Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
