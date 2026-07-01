El hambre de Estados Unidos ante Bosnia

La selección de Bosnia y Herzegovina medirá hoy en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) el hambre de la anfitriona Estados Unidos, que avanzó a la fase de eliminación directa como líder del Grupo D y que cuenta con el apoyo de un país que sueña en grande.

Para el equipo de Mauricio Pochettino llega la hora de la verdad. Un cruce sin vuelta atrás contra una Bosnia y Herzegovina que se ganó con sangre y sudor el mejor resultado deportivo de su historia.

Bosnia y Herzegovina demostró personalidad y corazón en la fase de grupos y llega a dieciseisavos de final como posible ‘tapada’.

El ganador del Estados Unidos-Bosnia Herzegovina se medirá en octavos con la vencedora del duelo entre Bélgica y Senegal. El encuentro comenzará a las 21:00.