09 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Comienza la gran fiesta en Asunción

Hoy, desde las 19:00, se levanta el telón de los II Juegos Panamericanos Junior. La ceremonia inaugural del evento multideportivo se realiza en Defensores del Chaco.

Agosto 09, 2025 10:03 a. m. • 
Por Redacción D10
GxYe06kWcAAW-7f.jpeg

Asunción recibe a los Juegos Panamericanos Junior.

Foto: Gentileza

¡Llegó el gran día! Hoy, desde las 19:00, en el Defensores del Chaco se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025. Será el evento multideportivo más grande de la historia de nuestro país.

Participarán más de 4.000 atletas (320 de ellos harán con el escudo nacional), que lucharán por las preseas, por un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y para afianzar su camino hacia los próximos Juegos Olímpicos.

El Team Paraguay aspira a recoger 20 medallas en total, el doble de las conseguidas en Cali-Valle, de las que dos fueron doradas. En Asunción se disputarán, además, unas 216 plazas directas para los Panamericanos de Lima 2027.

SHOW Y SEGURIDAD. El line up artístico será de primer nivel. Destaca la presencia de Tiago PZK, uno de los artistas más influyentes de la región.

La interpretación del Himno Oficial (Seremos Leyenda) pondrá en escenario a casi 10 artistas. En tanto, el ritmo impondrá la reconocida banda Kchiporros, mientras Juan Cancio Barreto dará el toque cultural con su requinto.

Por otra parte, el Ministerio del Interior confirmó que movilizará 10.000 policías para dar seguridad durante el certamen, para el que se esperan hasta 8.000 visitantes extranjeros, la mitad deportistas.

Asamblea Panam

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, dijo ayer que el próximo 10 de octubre se anunciará en Santiago de Chile la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, nominación que se disputan Asunción con las ciudades brasileñas Río-Neteroi. “Estamos muy orgullosos de que dos grandes países, dos grandes ciudades, tengan interés en albergar los Juegos”, dijo el directivo tras la LXIII Asamblea General de Panam Sports, reunida en la ciudad de Luque.

Asunción 2025 Juegos Panamericanos Otros Deportes
Redacción D10
