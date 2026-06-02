Claves para entender el Mundial 2026

1.- El Mundial de Trump

Pese a que se juega por primera vez en la historia en tres países, el Mundial 2026 gira en torno a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ya fue el protagonista del sorteo -la FIFA creó un inédito Premio de la Paz para agasajarlo- y la guerra abierta con Irán, sus complicadas relaciones con los otros países coorganizadores o la incertidumbre que crea la posibilidad de que el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) actúe en las entradas a los estadios han puesto al mandatario en el foco del torneo.

2.- Tres países, 48 selecciones, 104 partidos; un Mundial mastodóntico

Nunca un Mundial se organizó entre 3 países, ni juntó a 48 selecciones, ni tuvo 104 partidos en 16 sedes. Todo es mastodóntico en la Copa del Mundo norteamericana que, además del organizativo, afronta numerosos retos, relativos al movimiento de miles de aficionados entre Estados Unidos, México y Canadá, de logística, seguridad y hasta sanitarios, tras el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo, lo que ha provocado que los tres organizadores veten la entrada en el país a quienes hayan viajado últimamente a Congo, Uganda o Sudán del Sur.

3.- El Mundial más exótico

La participación de las debutantes Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curaçao, la presencia de selecciones como Haití y RD Congo -ambas 52 años después de su única aparición-, o de Irak -ausente desde 1986-, convierten la Copa del Mundo 2026 en la más exótica de la historia, con partidos que pocos apostaron que se verían en una fase final.

4.- Precios ‘variables’ de las entradas

En un mercado como el estadounidense en el que es legal la reventa, los ‘precios dinámicos’, que se ajustan en función de la demanda y disponibilidad para cada partido se han convertido en objeto de polémica. Es un sistema que, principio, también propicia que bajen, pero con 500 millones de peticiones de entradas, la mayoría se ha disparado.

La FIFA argumenta que sacó más de 100.000 boletos a 60 euros (unos 70 dólares) y que el objetivo ha sido optimizar los ingresos maximizando la asistencia a los estadios. Recuerda, además, que el 90 % de los ingresos se reinvierte en el fútbol mundial, pero los miles de dólares que ya se piden en el mercado secundario por la entrada a algunos partidos han convertido el de 2026 en el Mundial más caro de la historia.

5.- Un partido inaugural y 3 ceremonias de inauguración

El partido inaugural de la Copa del Mundo lo disputarán en el estadio Azteca, el 11 de junio, México y Sudáfrica, pero el torneo contará con tres ceremonias inaugurales, una por país organizador.

El 11 de junio será la primera en Ciudad de México, con la actuación de artistas como Maná, J Balvin o Tyla. Al día siguiente, el 12 de junio será la segunda en Toronto, previa al encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, con el reclamo entre otros de Michael Bublé o Alanis Morissette, y la última, también el 12, en Los Ángeles, antes del Estados Unidos-Paraguay, contará con Katy Perry, Anitta y, de nuevo, Tyla.

6.- Grandes desplazamientos, altura y temperaturas

Del ‘micromundial’ de Catar, el más pequeño desde el de Uruguay en 1930, se pasa a una Copa del Mundo gigantesca, cuyos desplazamientos, cambios de altitud y temperaturas pueden afectar al rendimiento de las selecciones.

A priori, entre las beneficiadas por menores desplazamientos están Francia (537,5 kilómetros de separación entre las sedes de sus partidos en la primera fase) o Argentina (742 kilómetros).

En sentido contrario, Colombia recorrerá 2897 kilómetros, casi el doble que Portugal (1545), su gran rival en el grupo K.

El conjunto cafetero se enfrentará además a los cambios de altitud. Debuta en Ciudad de México a 2240 metros y cierra la primera fase en Miami, al nivel del mar, diez días después.

Otro condicionante más serán las temperaturas. Un estudio publicado por el International Journal of Biomethereology identifica ‘riesgo extremo’ de calor en seis sedes (Monterrey, Miami, Boston, Kansas City, Nueva York y Filadelfia) en base a las temperaturas registradas en esos meses el año anterior.

La FIFA, por eso, ha dispuesto una pausa de hidratación obligatoria de tres minutos entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo, al margen de la temperatura que haga en ese momento. La FIFA también prevé que puedan disputarse partidos bajo techo y con aire acondicionado en Atlanta, Dallas y Houston, estadios con techo retráctil.

7.- Estadios de la NFL adaptados al ‘soccer’

La candidatura estadounidense optó por aprovechar los estadios que utilizan los equipos de la NFL, algunos en uso compartido con equipos de la MLS (Seattle, Boston y Atlanta).

Eso le garantizaba recintos modernos y aforos de más de 50.000 espectadores, pero también la necesidad de retirar el césped artificial y adaptar las dimensiones del terreno de juego.

Ocho de los once estadios estadounidenses han tenido que poner césped natural de alta calidad.

Para evitar que suceda como en la Copa América 2024 o el Mundial de Clubes, cuando hubo numerosas quejas por el estado del terreno de juego, la FIFA dispuso que el césped se instalase dos meses antes y que, en el mes previo al comienzo de la competición, no se haya desarrollado ninguna actividad en el mismo.

Tampoco se permitirán entrenamientos en los estadios mundialistas, ni siquiera el oficial la víspera de los partidos. A lo sumo, se prevé un reconocimiento previo del terreno de juego.

El otro problema son las dimensiones del terreno de juego. Los de la NFL son de 120 yardas (109,72 metros) de largo, por 53,33 yardas (48,77 m.). Muy largos y muy estrechos. La FIFA ha establecido unas medidas estándar (105x68 m), lo que en el caso del estadio de Dallas, por ejemplo, ha obligado a elevar el campo para ganar anchura.

8.- Más poder para el VAR y castigo a las pérdidas de tiempo

El videoarbitraje (VAR) tendrá más atribuciones durante el Mundial, en el que podrá revisar saques de esquina, segundas tarjetas amarillas y las tarjetas concedidas al equipo equivocado.

Además, los árbitros iniciarán una cuenta regresiva de 5 segundos si consideran que los jugadores tardan demasiado en los saques de banda y los saques de meta a balón parado, y las sustituciones deberán completarse en no más de 10 segundos; de lo contrario, el sustituto deberá permanecer fuera del campo durante al menos un minuto.

9.- Terceros clasificados a dieciseisavos de final y ‘criterio olímpico’

El Mundial 2026 introduce por primera vez la ronda de dieciseisavos de final, a la que accederán los dos primeros de cada uno de los doce grupos y los ocho mejores terceros.

Prácticamente se puede descartar la ‘maldición del campeón’ que afectó a Francia, Italia, España y Alemania entre 2002 y 2018, eliminadas en la fase de grupos cuatro años después de ganar el título. Ahora, será muy complicado que las favoritas no aseguren su presencia en la primera ronda eliminatoria.

Para establecer qué selecciones pasan de ronda en caso de igualdad a puntos, la FIFA esta vez ha fijado como primer criterio el resultado del partido disputado entre los equipos involucrados, no la diferencia general de goles, lo que se denomina el ‘criterio olímpico’. Se trata de evitar que, como sucedía antes, una goleada ante una selección más débil decida la clasificación.

10.- Un campeón tras ocho partidos

La selección que levante la Copa del Mundo en el estadio Metlife de Nueva Jersey, el 19 de julio, habrá disputado ocho partidos, más que ningún otro campeón mundial en la historia y el doble de los que necesitó Uruguay para proclamarse ganador de la primera edición, en 1930.

Un reto superlativo que obliga a mantenerse en forma durante más de un mes.