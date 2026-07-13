Mundial 2026: Francia-España, a qué hora juegan y dónde ver en vivo

Dos campeones del mundo y dos de las selecciones que mejor fútbol desplegaron en el torneo protagonizarán este martes una semifinal de alto voltaje. Francia y España se enfrentarán en un duelo que promete emociones de principio a fin, con un lugar en la gran final del Mundial 2026 en juego.
El encuentro se disputará este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde las 16:00 de Paraguay. Será el primero de los dos cruces de semifinales del certamen y enfrentará a dos potencias que llegan con credenciales de candidatos al título.
Francia buscará alcanzar su tercera final mundialista consecutiva, mientras que España intentará volver a disputar el partido decisivo por el título por primera vez desde su consagración en Sudáfrica 2010.
El ganador se instalará en la gran final del domingo y aguardará por el vencedor del choque entre Argentina e Inglaterra, que juegan el miércoles.
¿Dónde ver?: Guía de canales
GEN
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Tigo Satelital (DTH): Canal 12
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
Trece
- Tigo Star: Canal 10
- Personal Flow: Canal 10
- Claro TV: Canal 22
- Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
- Tigo Star: Canal 8
- Personal TV: Canal 17 o 2
- Claro TV: Canal 2
- Copaco IPTV: 27
Para escuchar
- Radio Monumental 1080 AM en todas sus plataformas, con los relatos de Arturo Máximo Rubin y los comentarios de Ricardo Mendoza y Víctor Villalba.