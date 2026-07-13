Mundial 2026: Francia-España, a qué hora juegan y dónde ver en vivo

Dos campeones del mundo y dos de las selecciones que mejor fútbol desplegaron en el torneo protagonizarán este martes una semifinal de alto voltaje. Francia y España se enfrentarán en un duelo que promete emociones de principio a fin, con un lugar en la gran final del Mundial 2026 en juego.

El encuentro se disputará este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde las 16:00 de Paraguay. Será el primero de los dos cruces de semifinales del certamen y enfrentará a dos potencias que llegan con credenciales de candidatos al título.

Francia buscará alcanzar su tercera final mundialista consecutiva, mientras que España intentará volver a disputar el partido decisivo por el título por primera vez desde su consagración en Sudáfrica 2010.

El ganador se instalará en la gran final del domingo y aguardará por el vencedor del choque entre Argentina e Inglaterra, que juegan el miércoles.

¿Dónde ver?: Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 2

Claro TV: Canal 2

Copaco IPTV: 27

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