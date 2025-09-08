Cinco partidos sin ganarle a Perú

Con el boleto sellado para el Mundial 2026, Paraguay visitará el martes a un Perú que no pelea por nada, pero que lleva cinco encuentros por Eliminatorias Sudamericanas sin perder frente a la Albirroja.

El último triunfo paraguayo contra la selección bicolor se dio en 2012, camino a la Copa del Mundo 2014. El cuadro guaraní venció con el solitario gol de cabeza de Julio Dos Santos, a los 52’ del compromiso disputado en el estadio Defensores del Chaco.

Posteriormente se registraron cinco cotejos, de los cuales tres fueron victorias incaicas y dos empates. El resultado más doloroso fue el 1-4 encajado por la Albirroja rumbo a Rusia 2018. Ese choque fue abierto por Cristian Riveros a los 10’ y en el complemento llegó la reacción peruana por intermedio de Christian Ramos 49’, Édison Flores 71’, Christian Cuevas 79’ y Edgar Benítez 84’, en propia puerta.

Paraguay no solo buscará cortar esta racha negativa por Eliminatorias Sudamericanas, sino también conseguir el primer triunfo guaraní en esa tierra. El juego se iniciará a las 20:30, en el Estadio Nacional del Perú.