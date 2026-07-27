27 jul 2026
Fútbol Internacional

Mati Villasanti empata; Gómez y Mauricio caen

El Gremio, con el paraguayo Mathías Villasanti desde el arranque, igualó 1-1 frente a Fluminense por la fecha 20 del Brasileirão 2026.

Julio 27, 2026 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
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Clave. Nuevamente Villasanti se destaca en la paridad.

El mediocampista albirrojo volvió a ser una de las piezas importantes en el esquema del conjunto de Porto Alegre, aportando equilibrio y despliegue en la zona media. Con este resultado, el equipo gaúcho suma un punto en un duelo muy disputado ante uno de los protagonistas del campeonato brasileño, manteniendo su lucha por escalar posiciones en la tabla. Villasanti completó otro sólido encuentro, confirmando su regularidad como uno de los referentes.

DERROTA. Con Gustavo Gómez y Mauricio en cancha, el Palmeiras sufrió una dolorosa derrota por 2-1 frente a Atlético Mineiro, en un partido que parecía encaminarse al empate, pero que se resolvió con un gol agónico.

Cabe destacar que Ramón Sosa no pudo ser de la partida debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que siguió el encuentro desde fuera del campo.

Fútbol Internacional Paraguayos en el exterior
Redacción D10
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