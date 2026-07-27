Mati Villasanti empata; Gómez y Mauricio caen

El mediocampista albirrojo volvió a ser una de las piezas importantes en el esquema del conjunto de Porto Alegre, aportando equilibrio y despliegue en la zona media. Con este resultado, el equipo gaúcho suma un punto en un duelo muy disputado ante uno de los protagonistas del campeonato brasileño, manteniendo su lucha por escalar posiciones en la tabla. Villasanti completó otro sólido encuentro, confirmando su regularidad como uno de los referentes.

DERROTA. Con Gustavo Gómez y Mauricio en cancha, el Palmeiras sufrió una dolorosa derrota por 2-1 frente a Atlético Mineiro, en un partido que parecía encaminarse al empate, pero que se resolvió con un gol agónico.

Cabe destacar que Ramón Sosa no pudo ser de la partida debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que siguió el encuentro desde fuera del campo.