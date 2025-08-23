23 ago. 2025
Cerro se queda con la ida

Cerro Porteño se adueñó del partido de ida de la final de la Liga Premium de Futsal FIFA.

Agosto 23, 2025 03:39 p. m. • 
Por Redacción D10
GzDoid-XEAADSuP.jpeg

El legendario Emmanuel Ayala hizo un doblete en la final.

Foto: @FutsalAPF

Cerro Porteño superó a Afemec por el marcador de 4-2 en la primera final de la Liga Premium de Futsal FIFA de la APF, disputado este sábado en el Polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.

Gonzálo Agüero y Marcos Solís pusieron de ganador al conjunto de Afemec, pero luego vino la reacción azulgrana con Emmanuel Ayala en dos oportunidades, Emerson Méndez y Diego Poggi.

De esta forma, el azulgrana consiguió un buen resultado en la ida y ahora piensa en la revancha que será el próximo sábado 30 de agosto, nuevamente en el Polideportivo de Capiatá en horario que aún no fue confirmado.

Cerro Porteño Afemec Otros Deportes
Redacción D10
