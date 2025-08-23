Cerro se queda con la ida

Cerro Porteño superó a Afemec por el marcador de 4-2 en la primera final de la Liga Premium de Futsal FIFA de la APF, disputado este sábado en el Polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.

Gonzálo Agüero y Marcos Solís pusieron de ganador al conjunto de Afemec, pero luego vino la reacción azulgrana con Emmanuel Ayala en dos oportunidades, Emerson Méndez y Diego Poggi.

De esta forma, el azulgrana consiguió un buen resultado en la ida y ahora piensa en la revancha que será el próximo sábado 30 de agosto, nuevamente en el Polideportivo de Capiatá en horario que aún no fue confirmado.