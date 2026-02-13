13 feb. 2026
Torneo Apertura

Programan primer superclásico del año

La máxima fiesta del fútbol nacional, el Cerro Porteño vs. Olimpia, ya tiene fecha para lo que será el primer enfrentamiento de la temporada 2026.

Por Redacción D10
Un nuevo clásico en el horizonte.

Foto: José Bogado - ÚH

El Consejo Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol realizó este viernes, en sesión virtual, la programación de tres jornadas del torneo Apertura 2026. Lo que más atrae fue la confirmación del día y la hora para el primer clásico del año.

En la fecha 6 del campeonato, el supercampeón Cerro Porteño tendrá que recibir en La Nueva Olla a Olimpia, este duelo fue marcado para el sábado 21 de febrero, a las 18.30.

El último enfrentamiento entre los clásicos rivales fue precisamente en Barrio Obrero, en duelo correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2025. En esa oportunidad el resultado fue un empate 1-1 con goles de Hugo Quintana para el Decano e Ignacio Aliseda para el Ciclón.

Carga Más