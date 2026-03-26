26 mar. 2026
Torneo Apertura

Diego Acosta ya piensa en Olimpia

Diego Acosta, ofensivo del 2 de Mayo, señaló en FALG que el objetivo será ganar a Olimpia, el único líder del campeonato Apertura 2026.

Marzo 26, 2026 06:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Acosta.jfif

Diego Acosta (27) celebra el tanto del empate ante Guaraní, el resultado fue de 1-1 en el duelo de regularización de la jornada 7.

Gentileza/APF

Diego Acosta, delantero del Sportivo 2 de Mayo, fue el autor del tanto que emparejó el partido ante Guaraní, este miércoles, en el juego de regularización correspondiente a la fecha 7 del Apertura 2026.

Acosta apuntó a la importancia de poder convertir para evitar la derrota. “Siempre es bueno convertir” dijo, sobre su gol ante Guaraní. Cabe destacar que Acosta ingresó en la complementaria, a los 63', y a los 66' capitalizó su tanto.

El delantero también se refirió al juego de la siguiente fecha, ante el puntero del torneo, el Franjeado que se disputará este sábado desde las 18:30. “Ahora se nos viene Olimpia, un partido importante para nosotros”, expresó.

El 2 de Mayo recordemos que en la primera rueda, en la fecha 2, igualó 1-1 en el estadio Río Parapití.

2 de Mayo Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aameliano.jfif
Torneo Apertura
Agónica victoria de Ameliano en Trinidad
Sportivo Ameliano superó en la agonía por 2-1 a Rubio Ñu en el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura.
Marzo 23, 2026 10:24 p. m.
Trinidense vs Recoleta 4.jfif
Torneo Apertura
Esperada victoria de Trinidense
El Sportivo Trinidense superó por 3-2 a Recoleta y corta una larga sequía de siete juegos sin ganar, incluyendo el juego de Sudamericana.
Marzo 23, 2026 08:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu vs Ameliano_66409210.jpg
Torneo Apertura
Por seguir escalando
Rubio Ñu recibe a las 20:30 a la V Azulada, en su feudo.
Marzo 23, 2026 09:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense vs Recoleta_66409207.jpg
Torneo Apertura
Por la reivindicación
Trinidense y Recoleta buscarán su reencuentro con el triunfo.
Marzo 23, 2026 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
Torneo Apertura
El 2 de Mayo extiende la crisis de Luqueño
En un atractivo partido con varios condimentos, el Sportivo 2 de Mayo derrotó sin complicaciones por 2-0 al Sportivo Luqueño, en el estadio Luis Salinas y agudiza la crisis del equipo auriazul.
Marzo 22, 2026 10:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo San Lorenzo Nacional
Torneo Apertura
San Lorenzo resiste con nueve hombres ante un flojo Nacional
El Sportivo San Lorenzo igualó sin goles con Nacional por la 12ª fecha del Torneo Apertura. El Rayadito sufrió dos expulsiones, una de ellas en el primer tiempo, y la Academia fue incapaz de sacar provecho de esta ventaja numérica.
Marzo 22, 2026 08:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más