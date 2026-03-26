Diego Acosta ya piensa en Olimpia

Diego Acosta, delantero del Sportivo 2 de Mayo, fue el autor del tanto que emparejó el partido ante Guaraní, este miércoles, en el juego de regularización correspondiente a la fecha 7 del Apertura 2026.

Acosta apuntó a la importancia de poder convertir para evitar la derrota. “Siempre es bueno convertir” dijo, sobre su gol ante Guaraní. Cabe destacar que Acosta ingresó en la complementaria, a los 63', y a los 66' capitalizó su tanto.

El delantero también se refirió al juego de la siguiente fecha, ante el puntero del torneo, el Franjeado que se disputará este sábado desde las 18:30. “Ahora se nos viene Olimpia, un partido importante para nosotros”, expresó.

El 2 de Mayo recordemos que en la primera rueda, en la fecha 2, igualó 1-1 en el estadio Río Parapití.