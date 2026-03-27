27 mar. 2026
Torneo Apertura

Nacional vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso

Nacional y Sportivo Luqueño dan continuidad a la 13ª jornada del Torneo Apertura en el estadio Arsenio Erico.

Marzo 27, 2026 06:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Nacional vs. Sportivo Luqueño

Torneo Apertura Nacional Sportivo Luqueño
Redacción D10
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