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Nacional vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Nacional y Sportivo Luqueño dan continuidad a la 13ª jornada del Torneo Apertura en el estadio Arsenio Erico.
Marzo 27, 2026 06:16 p. m. •
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Torneo Apertura
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