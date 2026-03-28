Olimpia, por seguir firme en la cima

Olimpia recibe esta tarde al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, desde las 18:30, en el estadio Defensores del Chaco, en la continuidad de la fecha 13 del torneo Apertura 2026.

El Decano, único líder invicto de la competencia, hará variantes importantes en su onceno por las bajas de Gastón Olveira, Gustavo Vargas y Eduardo Delmás, entre otros.

La novedad más llamativa será la del portero uruguayo Sebastián Lentinelly, quien hará su estreno oficial en el fútbol paraguayo y tendrá la complicada misión de reemplazar al Tonga, flamante seleccionado nacional.

El equipo de Pablo Sánchez buscará mantenerse en racha victoriosa (lleva 3 partidos ganados al hilo) y concretar su décimo triunfo para mantenerse contra tranquilidad en la cima de la competencia.

El Gallo, por su parte, arriba a este duelo con la motivación cargada, ya venció en la fecha pasada a Luqueño. Los puntos son valiosos para el 2 de Mayo, a fin de agrandar su promedio en la tabla.