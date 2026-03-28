28 mar. 2026
Torneo Apertura

Olimpia vs. 2 de Mayo: Paso a paso

Olimpia, líder invicto del torneo, recibe al 2 de Mayo en Sajonia desde las 18:30 por la fecha 13 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.

Marzo 28, 2026 05:29 p. m.
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Promesa de buen fútbol en el Defensores del Chaco.

Olimpia 2 de Mayo Torneo Apertura
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