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Cerro Porteño vs. San Lorenzo: Paso a paso
El Ciclón enfrenta en La Nueva Olla al Sportivo San Lorenzo desde las 20:30. No te pierdas el paso a paso del encuentro.
Marzo 28, 2026 05:33 p. m.
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El Ciclón, obligado a no fallar en su casa ante San Lorenzo.
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Marzo 27, 2026 07:19 a. m.
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Recoleta vs. Rubio Ñu, juego por la recuperación
Recoleta FC vs. Rubio Ñu será la cita futbolística en el inicio de la decimotercera fecha del Apertura 2026. El juego se disputará en el estadio Ricardo Gregor desde las 20:00, un horario especial atendiendo que será el único partido del jueves.
Marzo 26, 2026 07:26 a. m.
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