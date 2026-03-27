27 mar. 2026
Torneo Apertura

Atrayentes propuestas en B° Obrero y Villeta

Dos interesantes compromisos en la continuidad de la jornada 13 del Apertura 2026; uno de ellos en el populoso Barrio Obrero y posteriormente la emoción se traslada a la ciudad de Villeta.

Marzo 27, 2026 07:19 a. m. • 
Por Redacción D10
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Valdez, referente del conjunto tricolor.

Desde las 18:30, Nacional recibirá al Sportivo Luqueño en el estadio Arsenio Erico con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Los líneas, José Villagra y Nadia Weiler y en el VAR, Juan Gabriel Benítez.

Este compromiso tendrá condimentos especiales con un denominador en común: ambos necesitan imperiosamente sumar los tres puntos.

En el caso de la Academia, con 20 puntos se encuentra a 10 unidades del líder del torneo, Olimpia y el triunfo le dará chance de no perder pisada y además olvidar el pobre desempeño del anterior juego cuando empató sin goles ante San Lorenzo, a pesar de que el Rayadito terminó el partido jugando con 9 hombres. En tanto Luqueño viene de caer por 2-0 ante el 2 de Mayo, esta situación recaló en la salida de Pedro Sarabia y en su reemplazo debuta hoy el uruguayo Hernán Rodrigo López.

En la fortaleza. La segunda propuesta será entre Ameliano y Libertad en el estadio Ameliano Villeta, también denominado La Fortaleza del Pikysyry desde las 20:30. Blas Romero será el juez principal. Sus asistentes, Julio Aranda y Esteban Testta, y en el VAR, José Armoa.

La V Azulada llega a este encuentro confiado después de superar por 2 a 1 a Rubio Ñu, mientras que el conjunto gumarelo cedió de local por 2-3 ante Cerro Porteño.

Torneo Apertura Nacional Luqueño Sportivo Ameliano Libertad
Redacción D10
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