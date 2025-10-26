Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
26 oct. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
Guaraní vs. Olimpia: Paso a paso
Olimpia recibe a Guaraní a partir de las 17:30 en el clásico más añejo a disputarse en la ciudad de Capiatá.
Octubre 26, 2025 05:18 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Olimpia y Guaraní se medirán en la ciudad de Capiatá.
@CopadePrimera
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Guaraní
Olimpia
Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Atractiva acción en Santísima Trinidad
En el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad, Sportivo Trinidense recibe al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, desde las 20:00.
Octubre 25, 2025 01:51 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Lucha intensa en Villa Elisa
En el Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa, Atlético Tembetary recibe a Sportivo Luqueño desde las 17:30, en el inicio de la fecha 18 del Torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 01:46 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Para Lucas Barrios, el equipo está comprometido
El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios habló en FALG sobre los aspectos que motivaron a un cambio positivo para lograr buenos resultados.
Octubre 23, 2025 01:36 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
José Arrúa cumple 200 partidos en 5 exitosos años en Trinidense
El cuerpo técnico de José Arrúa se ha consolidado en el Sportivo Trinidense y desde su ascenso a Primera División ha cumplido con objetivos históricos para la institución del barrio Santísima Trinidad.
Octubre 22, 2025 06:27 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
¿Qué equipo salió mejor parado del último superclásico?
En Hora Deportiva hablamos de lo que fue el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia. ¿A cuál de los dos le sirvió más el empate?
Octubre 21, 2025 02:58 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
El Rojo malloquino se aferra al milagro para seguir en Primera
General Caballero de Juan León Mallorquín aún tiene una mínima chance para sostener su permanencia en la Primera División.
Octubre 20, 2025 07:29 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más