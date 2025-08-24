24 ago. 2025
Torneo Clausura

Cerro Porteño recibe a Trinidense

El Ciclón ya concentra toda su energía en el plano local, donde lidera con autoridad.

Agosto 24, 2025 08:26 a. m. • 
Por Redacción D10
ACT_2386_1_62544781.jpg

Felicidad. Iturbe y Araujo celebran un gol del equipo azulgrana.

Foto: Andrés Catalán

Cerro Porteño recibe hoy en el ueno La Nueva Olla a un bravo Sportivo Trinidense, por la novena jornada, buscando una victoria que alivie el dolor que le causó la eliminación de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

Con una marcha casi perfecta, con seis triunfos y dos empates, el Ciclón pretende continuar por esta senda lograda en el Torneo Clausura que le permite liderar el certamen de manera invicta.

Dentro de este contexto, el elenco de Barrio Obrero viene de conseguir un gran triunfo ante Guaraní en la fecha pasada.

Sin embargo, el entrenador Diego Martínez encarará este choque con algunas modificaciones para dar descanso a titulares habituales.

Además, se ve obligado a modificar su mediocampo teniendo en cuenta la baja por lesión, de Robert Piris Da Motta.

Por el otro lado, el Sportivo Trinidense pretende mantenerse en la parte alta de la clasificación y, si bien tropezó en su último compromiso, contra Nacional, está desempeñando un buen papel en el Clausura y desea dar la nota bajando al puntero.

El Triqui, estadísticamente, no tiene antecedentes positivos contra el rival de turno. En 24 partidos jugados solo sonrió en tres lances: uno en diciembre de 1994 y los otros fueron en el Clausura 2024 y el Apertura 2025, de manera consecutiva. Nunca en el ueno La Nueva Olla. Mientras que el Azulgrana ganó 18 cotejos y se registraron tres empates.

CIFRA. 13 juegos sin caer lleva el cuadro de Barrio Obrero en el plano local: cinco del Apertura y ocho del Clausura.

Torneo Clausura Cerro Porteño Sportivo Trinidense
Redacción D10
