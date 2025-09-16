Cerro Porteño, nuevamente inhibido por la FIFA

La FIFA volvió a inhibir a Cerro Porteño por segunda vez en este 2025, esta vez por una deuda existente con el futbolista argentino Claudio Aquino, actualmente en Colo Colo de Chile.
Recordemos que en mayo de este año, Cerro Porteño fue inhibido por la FIFA por una deuda existente con Bolívar por el pase del delantero brasileño Francisco Da Costa.
Cerro Porteño abonó los 600.000 dólares americanos por el pase del atacante brasilero Francisco Da Costa y pudo incorporar jugadores a mitad de año.
La Comisión Directiva volverá a trabajar para honrar la deuda con Claudio Aquino y así poder levantar esta nueva inhibición para poder fichar jugadores para la temporada 2026.
La deuda que tiene #Cerro es con Claudio Aquino #AM1080— Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) September 16, 2025