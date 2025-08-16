Cerro Porteño gana un partidazo y es más puntero que nunca

En un verdadero partidazo en el estadio Arsenio Erico, Cerro Porteño venció por 4-3 a Guaraní en duelo correspondiente a la octava jornada del torneo Clausura 2025.

EL PARTIDO. Entretenido fue el primer tiempo en La Visera. De lo mejor del Clausura. Un Ciclón con un arranque frenético y un Legendario que supo reponerse a la adversidad.

El marcador se abrió tempraneramente, a los 8’, tras un gran contragolpe azulgrana que lo inició y culminó Sergio Araujo, para poner el 1-0 transitorio.

Cerro fue más y el segundo no tardó en llegar: Juan Iturbe, a los 31’, tras una jugada colectiva sensacional y un centro desde la izquierda de Blas Riveros, aplicó un cabezazo que se metió al ángulo superior derecho.

Parecía que se podía dar un triunfo tranquilo para Cerro, pero el Legendario reaccionó de forma espectacular: Iván Ramírez descontó a los 33’ y Lucas Quintana, contra su valla, puso el 2-2 en tiempo adicional de la primera mitad.

En la complementaria, a los 70’, el Ciclón tuvo a su favor un penal que Federico Carrizo transformó en gol. Y ocho minutos después, Cecilio Domínguez puso el 4-2 para el Azulgrana tras un pase de Ignacio Aliseda.

Guaraní volvió a reaccionar de gran manera al descontar a los 79’ con un golazo de Alexandro Maidana.

Los minutos finales fueron para el infarto. Lo buscó con todo el equipo de Víctor Bernay, pero la historia no cambió. Fue victoria por 4-3 para el Ciclón.

Con esto, la punta más que nunca es azulgrana. Cerro Porteño estira su diferencia con respecto a su escolta legendario.