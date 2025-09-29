Cerro Porteño da la bienvenida a Jorge Bava

El uruguayo Jorge Bava, de 44 años, últimamente en Independiente Santa Fe de Colombia, fue anunciado este lunes en redes sociales como nuevo entrenador de Cerro Porteño para lo que resta de la temporada.

“Bienvenido al Barrio, Profe Bava”, publicó el Ciclón. La presentación oficial ante medios de prensa será este martes a las 12:00 en la sede de la institución azulgrana.

Bava llega para reemplazar a Diego Martínez, quien fue echado por malos resultados. Jorge Achucarro interinó por dos juegos y ganó ambos, dejando al equipo a un punto de la cima, a falta de ocho fechas para el final del torneo Clausura 2025.

Bava tendrá como asistentes técnicos a Bruno Piano e Ignacio Turrén. El preparador físico será Mauricio Ferraro y el preparador de arqueros Augusto Ayala.

El debut de Bava al frente del Ciclón será este viernes de local ante Deportivo Recoleta, desde las 20:00, por la fecha 15 del campeonato.