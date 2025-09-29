29 sept. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño da la bienvenida a Jorge Bava

Cerro Porteño anunció oficialmente la contratación del uruguayo Jorge Bava como nuevo director técnico.

Septiembre 29, 2025 06:25 p. m.
bavaa.jfif

Jorge Bava, nuevo DT del Ciclón.

El uruguayo Jorge Bava, de 44 años, últimamente en Independiente Santa Fe de Colombia, fue anunciado este lunes en redes sociales como nuevo entrenador de Cerro Porteño para lo que resta de la temporada.

“Bienvenido al Barrio, Profe Bava”, publicó el Ciclón. La presentación oficial ante medios de prensa será este martes a las 12:00 en la sede de la institución azulgrana.

Bava llega para reemplazar a Diego Martínez, quien fue echado por malos resultados. Jorge Achucarro interinó por dos juegos y ganó ambos, dejando al equipo a un punto de la cima, a falta de ocho fechas para el final del torneo Clausura 2025.

Bava tendrá como asistentes técnicos a Bruno Piano e Ignacio Turrén. El preparador físico será Mauricio Ferraro y el preparador de arqueros Augusto Ayala.

El debut de Bava al frente del Ciclón será este viernes de local ante Deportivo Recoleta, desde las 20:00, por la fecha 15 del campeonato.

Cerro Porteño Jorge Bava Independiente Santa Fe
jorge bava_63234541.jpg
Jorge Bava_45750654.jpg
baba2.jfif
bfgjbfdg.jfif
alcici.jfif
WhatsApp Image 2025-09-18 at 5.57.32 PM.jpeg
