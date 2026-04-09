09 abr. 2026

Cerro Porteño cae en el debut copero

Cerro Porteño perdió (1-0) en su estreno en esta edición de la Copa Libertadores frente a Sporting Cristral. El Ciclón jugó todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Cecilio Domínguez.

Abril 09, 2026 01:00 a. m. • 
Por Redacción D10
Sporting Cristal Cerro Porteño

El Sporting Cristal se quedó con el triunfo ante Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Sporting Cristal

Ganar en casa y buscar algún punto afuera es la frase ya gastada, pero siempre vigente, que dicen los equipos en la Copa Libertadores. Y a Cerro Porteño le tocó debutar en Perú, frente a Sporting Cristal.

La llegada de Ariel Holan, que arrancó con una goleada en el plano local, impulsó anímicamente a un Ciclón que comenzó bien en Lima, con buena circulación de juego, pero se fue quedando de a poco.

Alexis Martín tuvo algunas intervenciones que se generaron principalmente por el sector derecho de la defensa azulgrana. Tras la pausa de hidratación creció el juego del rival. Los avances del juvenil Maxloren Castro fueron un dolor de cabeza para Cerro Porteño.

Cecilio Domínguez intentó ser el conductor de Cerro Porteño durante el dominio peruano, pero se hizo expulsar de manera insólita. Cuando quiso cobrar un saque lateral, Maxloren Castro se le puso delante y no tuvo mejor idea que lanzarle la pelota por el rostro. Tras la intervención del VAR, el árbitro Darío Herrera decidió mostrarle la roja a los 43’.

El dominio de Sporting Cristal, ahora con la ventaja numérica, se mantuvo, Cerro Porteño se resguardó en su campo y ofreció poco en ataque. Ariel Holan realizó algunas variantes para el complemento, mas el trámite del choque no varió.

El dueño de casa hizo cambios ofensivos para tratar de aprovechar la ventaja frente a un equipo que tuvo un desgaste importante desde lo físico, algo que no debe descuidar ya que varios de sus hombres están cayendo de a poco: esta noche, Alan Soñora fue cambiado a los 14’ por molestias musculares.

Cerro Porteño resistió hasta los 83’, cuando Felipe Vizeu conectó un centro e infló las redes para el delirio de los locales. Tras el 1-0, el Ciclón pasó más tiempo en terreno rival que durante el resto del juego. Sin embargo, ya no pudo revertir el marcador.

De esta manera, Cerro Porteño cayó en Perú ante un Sporting Cristal, que por el empate entre Junior y Palmeiras, se pone líder del Grupo F dejando al Ciclón en la última posición. En la siguiente jornada, el cuadro paraguayo deberá recibir al colombiano.

Redacción D10
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