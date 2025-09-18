Cerro Porteño apunta a un técnico que conozca el medio

Este jueves se realizó una conferencia de prensa en Cerro Porteño tras el anuncio oficial donde Diego Martínez fue despedido y donde dieron la cara los directivos Miguel Carrizosa y Enrique Biedermann.

Carrizosa agradeció la colaboración de Jorge Achucarro y su Cuerpo Técnico para interinar en el cargo. “Creemos que con Achu estamos bien cubiertos en la dirección técnica en estos momentos. Va a dirigir el sábado contra Ameliano y luego esperamos tener al nuevo entrenador”, detalló.

Consultado sobre los nombres que van surgiendo, Biedermann indicó: “No es tan fácil traer lo que quisiéramos traer, pero estamos haciendo el mayor de los esfuerzos”, explicó. “Buscamos un cuerpo técnico que pueda asumir la responsabilidad de un barco que está firme en busca del objetivo”, añadió.

Biedermann manifestó que el técnico que venga no encontrará un club en crisis. “Para cualquier entrenador podría ser una bendición ser el elegido en Cerro Porteño. Estamos peleando el Clausura, la Copa Paraguay y muy cerca de clasificar a una Copa Libertadores.

Por último, los dirigentes azulgranas dejaron en claro que el Gabriel Wainer seguirá siendo el gerente deportivo de la institución pese a los malos resultados y el fracaso en Copa Libertadores.