18 sept. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño apunta a un técnico que conozca el medio

Cerro Porteño busca al sucesor de Diego Martínez en la dirección técnica y el elegido será uno que conozca el fútbol paraguayo.

Septiembre 18, 2025 01:05 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-17 at 21.07.44.jpeg

Cerro Porteño se encuentra en la búsqueda del nuevo entrenador.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Este jueves se realizó una conferencia de prensa en Cerro Porteño tras el anuncio oficial donde Diego Martínez fue despedido y donde dieron la cara los directivos Miguel Carrizosa y Enrique Biedermann.

Carrizosa agradeció la colaboración de Jorge Achucarro y su Cuerpo Técnico para interinar en el cargo. “Creemos que con Achu estamos bien cubiertos en la dirección técnica en estos momentos. Va a dirigir el sábado contra Ameliano y luego esperamos tener al nuevo entrenador”, detalló.

Consultado sobre los nombres que van surgiendo, Biedermann indicó: “No es tan fácil traer lo que quisiéramos traer, pero estamos haciendo el mayor de los esfuerzos”, explicó. “Buscamos un cuerpo técnico que pueda asumir la responsabilidad de un barco que está firme en busca del objetivo”, añadió.

Biedermann manifestó que el técnico que venga no encontrará un club en crisis. “Para cualquier entrenador podría ser una bendición ser el elegido en Cerro Porteño. Estamos peleando el Clausura, la Copa Paraguay y muy cerca de clasificar a una Copa Libertadores.

Por último, los dirigentes azulgranas dejaron en claro que el Gabriel Wainer seguirá siendo el gerente deportivo de la institución pese a los malos resultados y el fracaso en Copa Libertadores.

Cerro Porteño Miguel Carrizosa Jorge Achucarro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
diego martinez martínez_63070173.jpg
Cerro Porteño
Días decisivos
El entrenador argentino Diego Martínez se juega su continuidad en el partido frente a Tembetary.
Septiembre 16, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
G02DI4mWcAAZWd6.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño conquista la Conmebol Evolución Sub 13
Cerro Porteño superó en tanda de penales a Newell’s Old Boys en una remontada de película para quedarse con la Conmebol Evolución Sub 13.
Septiembre 15, 2025 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego MArtínez
Cerro Porteño
Se va acabando la paciencia
Cerro Porteño está atravesando por un momento complicado en el torneo Clausura 2025.
Septiembre 15, 2025 09:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G0Cc_LaWEAAkMbx.jpg
Cerro Porteño
Gatito Fernández y la idea de terminar el torneo y buscar nuevos horizontes
Roberto Gatito Fernández confesó que recibió una oferta de Arabia Saudita pero por respeto a Cerro Porteño se postergó hasta fin de año su salida del Ciclón.
Septiembre 12, 2025 01:30 p. m.
 · 
Redacción D10
G0GbdLAWkAABaUV.jpeg
Cerro Porteño
Cerro, con Giménez y Piris a Mallorquín
Cerro Porteño contará con los retornos de Gastón Giménez y Robert Piris Da Motta para el partido contra el General Caballero, que se disputará el sábado 13 de septiembre, desde las 16:30, en el estadio Ka’a rendy de Juan León Mallorquín.
Septiembre 11, 2025 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
juan manuel iturbe_62932191.jpg
Cerro Porteño
Tiempo para recuperar lesionados
El Ciclón mira optimista la segunda rueda, esperando tener a todas sus figuras.
Septiembre 08, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más