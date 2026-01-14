Cerro: “Hay que cuidar el nombre del club”

Cerro Porteño presentó un equipo alternativo y fue goleador por 4-0 frente a Huracán en un amistoso jugado en Uruguay. “Siempre hay que cuidar el nombre del club”, aseveró Gustavo Samaniego, dirigente de la entidad azulgrana.

“Lejos está ese resultado del nivel de ambos equipos si jugásemos realmente con nuestros valores principales que vienen jugando juntos. Si bien ellos venían alternando, no venían jugando juntos”, explicó.

“Toda derrota duele y más con ese marcador. El director técnico, con la intención de probar varios valores, armó un equipo totalmente alternativo”, mencionó en charla con Fútbol a lo Grande.

“Tan mal partido no hicieron, pero encajamos todos los goles que nos patearon al arco y duele mucho, por más amistoso que sea”, remarcó. No obstante, advirtió: “Al verdadero equipo de Cerro lo vamos a ver este sábado, contra San Lorenzo”.

Cerro Porteño tendrá otro juego de preparación por la Serie Río de la Plata, frente al San Lorenzo argentino, el sábado 17, a las 20:00, en el estadio Parque Viera.