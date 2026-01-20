20 ene. 2026
Champions League

Arsenal ya está en los octavos

El equipo inglés venció 3-1 al Inter y se clasificó una fecha ante del fin de la fase de liga de la Champions League.

Enero 20, 2026 07:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Arsenal lleva siete partidos ganados de siete disputados, el único que hizo todos los puntos.

FOTO: AFP

Siete de siete: embalado en Premier League, el Arsenal parece decidido también a ir a por la Champions y este martes derrotó 3-1 al Inter de Milán en San Siro, para seguir dominando el grupo único de la máxima competición europea.

El delantero brasileño Gabriel Jesus se erigió en protagonista con un doblete en su segundo partido en esta Champions, tras haber reaparecido en diciembre luego de once meses en el dique seco por una grave lesión de rodilla.

Los Gunners de Mikel Arteta suman 21 puntos de 21 posibles y tienen asegurada su presencia en los octavos de final. Además, con sus 19 goles a favor y sólo dos en contra, sólo un milagro posibilitaría que el Bayern de Múnich (3º, 15 puntos antes de recibir el miércoles al Union Saint-Gilloise) les arrebatase el primer puesto en el grupo de 36 equipos.

El equipo londinense, que había perdido por la mínima en el Giuseppe Meazza en la pasada edición de la Champions, se mostró superior a un Inter que también lidera en el campeonato italiano, pero que parece haber ido de más a menos en la competición europea, donde comenzó con cuatro victorias seguidas antes de calar en las últimas fechas ante Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal.

Gabriel Jesus adelantó a los suyos mostrando oportunismo dentro del área para cazar con la puntera un balón en el corazón del área (10'), poco antes de que el centrocampista croata Petar Sucic igualase con un potente disparo que hizo estéril la estirada del arquero internacional español David Raya (18'). Pero el Arsenal no acusó el golpe y de nuevo Gabriel Jesus puso de cabeza el 2-1 (31') para los suyos al aprovechar un rechace del larguero.

El sueco Viktor Gyökeres, que había entrado al terreno de juego pocos minutos antes en sustitución de Gabriel Jesus, estableció el 3-1 definitivo con un derechazo desde la media luna del área.

Así, la recepción en la octava y última fecha al Kairat Almaty se presenta casi como un trámite para un Arsenal que puede permitirse el lujo de dosificar fuerzar en tanto en Premier League como en Champions.

Los Nerazzurri deberán vencer en la última fecha ante el Borussia Dortmund en Alemania si quieren evitar el play-off de acceso a octavos

Redacción D10
