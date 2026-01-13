13 ene. 2026
Cerro Porteño

Carlos Rejala presenta denuncia por amenaza

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, denunció que recibió amenazas graves.

Enero 13, 2026 01:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Rejala denunció que lo amenzaron de muerte.

Foto: Gentileza

Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño, realizó este martes una denuncia penal por una fuerte amenaza sufrida contra su persona donde le solicitan hacer a un lado su candidatura a la presidencia del Ciclón.

“Si usted sigue con el tema de Cerro le pasarán cosas a usted y a su familia y nosotros no jodemos, usted no sabe dónde se está metiendo”, fueron las amenazas recibidas por Carlos Rejala mediante una llamada telefónica.

El fiscal Fernando Balbuena explicó detalles referentes a esta amenaza sufrida por Carlos Rejala. “Recibió una llamada donde le pedían que deje su candidatura a la presidencia de Cerro”, comenzó diciendo.

Las amenazas pudieron haber llegado desde alguna cárcel, así lo explicó el fiscal. “Tenemos el número, ya estamos averiguando el lugar donde hicieron la llamada, generalmente este tipo de llamados se hacen desde la cárcel”, detalló.

Las elecciones en Cerro Porteño se realizarán el sábado 31 de enero. Carlos Rejala es uno de los candidatos a la presidencia junto a Blas Reguera.

