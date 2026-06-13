13 jun. 2026
Copa del Mundo

Decepción y caras largas en Asunción tras el amargo debut de la Albirroja

Decepción y caras largas se vieron la madrugada de este sábado en el microcentro de Asunción, la capital de Paraguay, después de la dura derrota de la Albirroja ante Estados Unidos por 4-1 en la Copa del Mundo, a la que el país suramericano regresó tras 16 años de ausencia.

Junio 13, 2026 08:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Hubo una gran previa, pero el resultado no acompañó.

Foto: Andrés Catalán - UH

Decepción y caras largas se vieron la madrugada de este sábado en el microcentro de Asunción, la capital de Paraguay, después de la dura derrota de la Albirroja ante Estados Unidos por 4-1 en la Copa del Mundo, a la que el país suramericano regresó tras 16 años de ausencia.

“La verdad es que fue un partido muy difícil, Paraguay no jugó a nada, Estados Unidos nos sorprendió, los subestimamos mucho”, dijo a EFE tras el encuentro el joven Diego Escobar.

Antes del partido, miles de ilusionados paraguayos corearon canciones de cancha y ondearon la bandera en las calles del centro de Asunción, donde, según cálculos de las autoridades, concurrieron más de un cuarto de millón de personas esta jornada.

Los seguidores de la Albirroja confiaban en una victoria ante los estadounidenses después del avasallante despliegue del pasado 5 de junio, cuando los dirigidos por Gustavo Alfaro golearon 4-0 a Nicaragua en un partido amistoso.

Además, el combinado paraguayo derrotó en las eliminatorias a Brasil, Argentina y Uruguay, potencias de la región y campeones del mundo.

"¿Y luego vamos a perder con Estados Unidos?”, agregó Escobar incrédulo.

Para este joven, la derrota de la Albirroja esta jornada pasó por un errado planteamiento táctico de Gustavo Alfaro y el “nerviosismo” de algunos jugadores.

“Pero sobre todo (faltó) garra, la que teníamos nosotros en la eliminatoria”, dijo.

La caída también podría explicarse por el bajo desempeño de los defensores y los mediocampistas, que no pudieron evitar la destacada actuación de Christian Pulisic y Folarin Balogun, autor de dos dianas que pusieron el partido cuesta arriba para los suramericanos en la primera mitad, de acuerdo con el fanático Ignacio Escobar.

“Estuvieron flojos”, dijo el joven de 24 años a EFE.

Con todo, aseveró que no pierde la fe en la selección paraguaya porque la Copa del Mundo “recién empieza”.

“No por un partido que perdamos vamos a ‘bajonearnos’, esto recién empieza y vamos con todo, vamos con todo, es nuestro primer mundial después de 16 años y estamos todos apoyando a Paraguay”, apuntó.

Para recuperar la esperanza de avanzar a la siguiente fase, la Albirroja deberá conseguir un buen resultado en su segunda presentación ante Turquía el venidero día 19, para así llegar con fuerza a su cierre de fase de grupos ante Australia el 25.

Todo es posible, porque pese a la dura derrota la Copa del Mundo “recién empieza” para la Albirroja, como bien apuntaron los hinchas paraguayos.

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