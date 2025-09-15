Carlos Arrúa habla de su “partido soñado” ante Olimpia

Con dos goles y dos asistencias, Carlos Arrúa fue el mejor de un Nacional que goleó por 4-1 a Olimpia por la 12ª jornada del Torneo Clausura. El jugador comentó que fue “un partido soñado. Uno siempre busca hacer goles y asistencias y ayer se dio”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el futbolista remarcó que su gran partido “se dio contra un equipo al que le tengo bastante cariño, donde fui muy feliz”. El volante vistió la camiseta de Olimpia durante el 2024.

Al rival de turno le guarda “respeto y cariño. Fui muy feliz ahí por más de que no tuve los minutos que quería. Me sentí bien en su momento”, acotó. Con su victoria, Nacional escaló a la segunda posición de la tabla, tres menos que Guaraní.