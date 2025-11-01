01 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Juan Alberto Acosta pide atención con el arbitraje

El expresidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, pidió que el domingo la gente aurinegra esté atenta con relación al arbitraje.

Noviembre 01, 2025 01:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Alberto Acosta

Juan Alberto Acosta, expresidente de Guaraní.

Juan Alberto Acosta, expresidente de Guaraní, le hizo un pedido especial a su gente aurinegra de cara al encuentro que el equipo sostendrá con Cerro Porteño. “Sé lo que pasa por eso pongo un poco de picante en esto para que nuestra gente esté atenta. En un alto porcentaje digo que va a ocurrir por eso debe estar atenta la gente de Guaraní”, aseveró.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el antiguo mandatario del cuadro aborigen se explayó acerca del arbitraje: “Si sos un profesional, sos un maestro, sos de los mejores y te estás equivocando, puede ser una equivocación; te equivocás mañana, bueno; pero cuando te estás equivocando de forma continuada y siempre hacia un punto… mucha gente se da cuenta y te tiene que llamar la atención. Como profesional no podés equivocarte porque si tenés gente que se está equivocando de esa manera la vas a sacar”.

“En su momento, cuando vino el VAR y se tomó como algo de lo máximo, dije que vamos a tener peores arbitrajes porque no pasa por la tecnología, la tecnología no miente, sino el factor humano que maneja la tecnología”, remarcó.

Las declaraciones de Juan Alberto Acosta se dan un día antes del encuentro que Guaraní tendrá con Cerro Porteño, en La Nueva Olla, por la cima del Torneo Clausura.

Torneo Clausura Guaraní Cerro Porteño Juan Alberto Acosta
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ignacio Aliseda
Fútbol Paraguayo
Ignacio Aliseda: “Creo que no somos favorecidos”
A Ignacio Aliseda se le consultó si Cerro Porteño recibe ayuda arbitral y el jugador azulgrana fue contundente: “Creo que no somos favorecidos. Las tarjetas rojas o si se ha cobrado un penal, fue justo”.
Octubre 31, 2025 03:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios
Fútbol Paraguayo
Lucas Barrios pide usar el VAR de manera pareja
El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, dijo no tener inconvenientes con el uso del VAR, pero también pide que “se use cuando es a favor de Luqueño”.
Octubre 30, 2025 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
GxxqpK0WoAAWOcP.jpeg
Fútbol Paraguayo
Preocupado por el futuro del Sportivo Ameliano
El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, se mostró preocupado por el equipo de cara al año que viene teniendo en cuenta el promedio.
Octubre 30, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
parrra.jpg
Fútbol Paraguayo
Carlos Espínola: “Reconozco que reaccioné mal”
Carlos Espínola, lateral de Nacional, habló de su expulsión ante Cerro Porteño.
Octubre 29, 2025 12:08 p. m.
Pipino - Cecilio.png
Fútbol Paraguayo
El consejo de Pipino Cuevas para Cecilio Domínguez
VIDEO. Nelson Cuevas, máximo goleador paraguayo en la historia de los Mundiales, le dio un particular consejo a Cecilio Domínguez para que pueda recuperar su nivel.
Octubre 29, 2025 11:41 a. m.
derlis gonzalez_54211668.jpg
Fútbol Paraguayo
Derlis González fue operado en Brasil
El delantero de Olimpia, Derlis González fue operado en Brasil este martes y su madre, Zuni Galeano, indicó que “salió todo bien”.
Octubre 28, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más