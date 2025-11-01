Juan Alberto Acosta pide atención con el arbitraje

Juan Alberto Acosta, expresidente de Guaraní, le hizo un pedido especial a su gente aurinegra de cara al encuentro que el equipo sostendrá con Cerro Porteño. “Sé lo que pasa por eso pongo un poco de picante en esto para que nuestra gente esté atenta. En un alto porcentaje digo que va a ocurrir por eso debe estar atenta la gente de Guaraní”, aseveró.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el antiguo mandatario del cuadro aborigen se explayó acerca del arbitraje: “Si sos un profesional, sos un maestro, sos de los mejores y te estás equivocando, puede ser una equivocación; te equivocás mañana, bueno; pero cuando te estás equivocando de forma continuada y siempre hacia un punto… mucha gente se da cuenta y te tiene que llamar la atención. Como profesional no podés equivocarte porque si tenés gente que se está equivocando de esa manera la vas a sacar”.

“En su momento, cuando vino el VAR y se tomó como algo de lo máximo, dije que vamos a tener peores arbitrajes porque no pasa por la tecnología, la tecnología no miente, sino el factor humano que maneja la tecnología”, remarcó.

Las declaraciones de Juan Alberto Acosta se dan un día antes del encuentro que Guaraní tendrá con Cerro Porteño, en La Nueva Olla, por la cima del Torneo Clausura.