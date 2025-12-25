25 dic. 2025
Otros Deportes

Carlos Alcaraz reaparece en las redes sociales

Carlos Alcaraz reapareció en las redes sociales una semana después de romper con el que fuera su entrenador, Juan Carlos Ferrero, publicando varias fotos entrenando en El Palmar (Murcia), con un “Feliz Navidad” y un “Seguimos”, en alusión a su pretemporada con Samuel López, ahora máximo responsable de su equipo de trabajo.

Diciembre 25, 2025 09:26 a. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Alcaraz

Foto: Gentileza - Carlos Alcaraz

Con emoticonos de un árbol de Navidad, un corazón y un brazo sacando músculo se asomó a X, Facebook e Instagram sin revelar cómo se encuentra tras la ruptura con Ferrero ni despejar dudas sobre el motivo tras una relación de siete años.

En tres semanas disputará el Abierto de Australia, el único Grand Slam major que falta en su palmarés y su gran objetivo declarado para el nuevo curso.

Otros Deportes Carlos Alcaraz Tenis
Redacción D10
