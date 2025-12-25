Carlos Alcaraz reaparece en las redes sociales

Con emoticonos de un árbol de Navidad, un corazón y un brazo sacando músculo se asomó a X, Facebook e Instagram sin revelar cómo se encuentra tras la ruptura con Ferrero ni despejar dudas sobre el motivo tras una relación de siete años.

En tres semanas disputará el Abierto de Australia, el único Grand Slam major que falta en su palmarés y su gran objetivo declarado para el nuevo curso.