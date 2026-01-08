Carlos Alcaraz desata la locura en Seúl

Numerosos aficionados se acercaron al aeropuerto de Seúl para ver de cerca a su ídolo, hacerse una foto con él o conseguir un autógrafo. El español, vestido de negro y con gorra, trató de pasar inadvertido, pero fue imposible y acabó rodeado por los seguidores.

Alcaraz llegó a Corea del Sur tras varias semanas de preparación en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia y el revuelo montado por la ruptura con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que no sigue junto a él esta nueva temporada.

Este partido de exhibición frente a Sinner es el único previsto antes del Abierto de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés.

Sinner y Alcaraz se han enfrentado dieciséis veces en sus carreras en el circuito ATP con balance favorable para el español con diez victorias, de las cuales cinco son en finales de un total de ocho.