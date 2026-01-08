08 ene. 2026
Carlos Alcaraz desata la locura en Seúl

El español Carlos Alcaraz, número uno del ránking ATP, desató la locura a su llegada este jueves a Corea del Sur, dónde se medirá el 10 de enero en un partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon al italiano Jannik Sinner, dos del mundo.

Enero 08, 2026 05:08 p. m. • 
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz llegó a Corea del Sur tras varias semanas de preparación.

Foto: Gentileza - @hyundaicard

Numerosos aficionados se acercaron al aeropuerto de Seúl para ver de cerca a su ídolo, hacerse una foto con él o conseguir un autógrafo. El español, vestido de negro y con gorra, trató de pasar inadvertido, pero fue imposible y acabó rodeado por los seguidores.

Alcaraz llegó a Corea del Sur tras varias semanas de preparación en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia y el revuelo montado por la ruptura con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que no sigue junto a él esta nueva temporada.

Este partido de exhibición frente a Sinner es el único previsto antes del Abierto de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés.

Sinner y Alcaraz se han enfrentado dieciséis veces en sus carreras en el circuito ATP con balance favorable para el español con diez victorias, de las cuales cinco son en finales de un total de ocho.

